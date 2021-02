Jak se žije v zoo bez lidí? U tučňáků je veselo, gorily se připravují na stěhování

Zoo Praha byla zavřená 114 dní loňského roku a návštěvnické počitadlo stále stojí. Co se děje za plotem této obří turistické atrakce, když tu nejsou návštěvníci a cestičky pokryje sníh? A která zvířata se za dobu nepřítomnosti lidí narodila?

Když Ondřej Sekora před 87 lety v roli reportéra Lidových novin navštívil zimní pražskou zoo, nejvíc ho zaujalo slůně Baby, které tam během polední procházky vesele skotačilo po celé zahradě. „Po schodech běhá lépe než listonoš, po blátě se klouže lépe než kluci po klouzačkách, do příkopu sjede jako po skluzavce, a kde přijde na trochu kypré hlíny, vyškrábe si jí trochu nohou, udělá z ní kopeček, ten kopeček si natlačí nohou do zatočeného konce chobotu a šup s tou hlínou do huby,“ popisuje své zážitky v článku, který doplnil půvabnými kresbičkami zvířat a publikoval v Lidových novinách 18. února 1934.