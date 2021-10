Jak si vyřídit voličský průkaz? Už to jde jen osobně, čas se ale krátí a zájem je veliký

Pracovníci olomouckého magistrátu pokračovali v přípravách na volby do Poslanecké sněmovny foto: ČTK

Splnit si občanskou povinnost vhozením lístku do volební urny nemusíte jen v místě svého trvalého bydliště. Díky voličskému průkazu lze odvolit kdekoli. Jenže pozor, o průkaz už lze požádat pouze osobně, a to do středečních 16 hodin. Stačí vám k tomu jen s občanským průkazem dorazit na magistrát, obecní úřad či třeba úřad městské části v místě vašeho trvalého bydliště.