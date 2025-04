Koalice SPOLU ztrácí zhruba deset procentních bodů na svůj výsledek z předešlých sněmovních voleb, ve kterých zvítězila s téměř 28 procenty. Podle posledního modelu agentury STEM by ji volila necelá pětina Čechů.

Jejím vládním partnerům se mezitím částečně daří přetahovat zklamané voliče SPOLU i dnes už nevládních Pirátů. Starostům by nyní svůj hlas dalo 11,3 procenta Čechů.

„Ze zhruba 7,5 procentních bodů, o které by koalice SPOLU nyní získala méně, by největší část voličů k volbám nepřišla nebo váhá. A zbytek by pak volil nejčastěji právě hnutí STAN,“ rozebírá pro iDNES.cz analytik STEM Martin Kratochvíl.

Starostové začátkem roku prošli vlnou růstu preferencí a koalici SPOLU začínali dotahovat, nyní se jejich podpora spíše ustálila. Přesto se ale blíží ke svým nejlepším dosavadním číslům.

Strany současné vlády v letošních volbách logicky cílí na podobné voliče. Volební potenciál SPOLU a Starostů se podle posledních detailních dat STEM z konce března překrývá ze 16 procent. Agentura navíc oběma měří srovnatelný podíl maximálního možného zisku, a to 25, respektive 24 procent. „Jde o největší překryv napříč stranami, jak z hlediska procentních bodů, tak i v počtu možných voličů,“ uvádí Kratochvíl.

Starostové mohou být podle expertky na politický marketing z Univerzity Karlovy Marcely Konrádové logickou druhou volbou pravicových voličů, kteří nechtějí z různých důvodů dát hlas SPOLU. Pokud v následujících týdnech v podpoře porostou, lze podle analytika Kratochvíla očekávat, že to bude do velké míry na úkor koalice SPOLU nebo opozičních Pirátů.

Koalici SPOLU může navíc co do obliby voličů částečně škodit role vedoucí síly ve vládě a také druhé na čáře v průzkumech za hnutím ANO.

„SPOLU je na volebním trhu lídrem. Voliči si do této koalice projektují neúspěchy a zklamání z působení vlády, ve které tedy paradoxně působí i STAN. Jenže Starostové se do jisté míry nominovali do role vyzyvatele koalice SPOLU videem Víta Rakušana z fotbalové šatny z loňského září,“ nastiňuje Konrádová.

Znovu strašit Babišem?

Přestože obě uskupení potřebují lovit v podobných voličských vodách, v kampani nechtějí jít příliš proti sobě. „Nechceme to stavět vyloženě ani proti Andreji Babišovi ani proti SPOLU. Kampaň pojedeme podle sebe a svých témat, ne proti něčemu. Nebudeme čekat, až ostatní o nás něco řeknou,“ vysvětluje manažer mediálního odboru STAN Lukáš Novák.

Zástupci koalice SPOLU nepovažují překryv voličů se STAN jako výzvu k útokům. „V nadcházející kampani je však přirozené, že jednotlivé strany budou klást důraz na svá specifická témata, která oslovují jejich voliče. Nicméně půjde vždy o fakta, nikoliv o urážky a emoce, tak jako to vidíme v případě opozice,“ popisuje mluvčí ODS Jakub Skyva.

Zjevný konflikt a nepřátelství by oběma subjektům navíc spíše uškodily. „Cílem by měla být spíše kampaň s cílem demobilizace voličů opozičních stran a nová mobilizace zklamaných voličů, ne přímé vymezování se vůči současnému partnerovi,“ upozorňuje expertka na politický marketing Marcela Konrádová.

Podle ní se tak mezi Starosty a SPOLU odehraje „boj na dvou frontách“. Na jedné straně se budou muset utkat o podobné voliče, na straně druhé ale zaujmout semknutou pozici a bránit vládní tábor vůči opozici.

Na své taktice vůči opozičnímu hnutí ANO se u Starostů a SPOLU neshodnou. Rozchází se v názoru na to, zda ještě na lidi funguje v kampani strašení předsedou Andrejem Babišem. „Antibabiš už netáhne, ukazují nám to interní průzkumy, divím se, že to SPOLU v takové intenzitě stále zvedají,“ říká Lukáš Novák.

Naopak ve SPOLU platí kritika hnutí ANO za jeden z ústředních motivů kampaně. Při jejím nedávném zahájení svůj úspěch v minulých volbách koalice prezentovala jako záchranu před ANO. Jejich web Nejhorsipremier.cz mimo jiné umožňuje vytvářet koláže s Babišem a jeho nepovedenými sliby.

„Chceme být útočištěm pro voliče, kteří nechtějí návrat do minulosti, ať už jde o zadlužování, závislost na ruských surovinách nebo o chaotické řízení státu řídící se populisticky průzkumy veřejného mínění na úkor odpovědné a racionální politiky,“ naráží na šéfa hnutí ANO také mluvčí Skyva.

Starostové naopak chtějí v kampani prodávat otázky bezpečnosti. Se SPOLU například nechtějí soupeřit v zahraniční politice.

Souboj o Prahu

Důležitým místem, kde dvě vládní skupiny změří svoji sílu, bude Praha. V minulých volbách tady všechny budoucí koaliční strany včetně Pirátů dosahovaly velkých zisků. Dohromady v hlavním městě nastřádaly 63 procent hlasů.

Starosty tady ale čekají těžcí soupeři na kandidátce SPOLU vedení ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) jako jedničkou a ministrem zahraničí Janem Lipavským (nestr.) na třetí pozici. Starostové si za svého lídra vybrali náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka. „Praha je specifická, protože zde půjde pravděpodobně o souboj SPOLU a STAN. V této situaci je personalizace, tedy pro koho konkrétně budou voliči hlasovat, mimořádně důležitá,“ komentuje Konrádová.

Starostům ale v Praze mohou zhoršit image dozvuky kauzy Dozimetr. Už příští středu bude soud projednávat případ týkající se klíčového svědka korupce v pražském dopravním podniku. V případu jsou mimo jiné obžalováni zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).