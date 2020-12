Kolem 150 postaviček a peklo ze sudu. Na zahradě příchovické řezbářky každý rok vyroste unikátní betlém

PŘÍCHOVICE Když přijdete k řezbářce Jiřině Andrlíkové z Příchovic na zahradu v době adventu, nenajdete tam žádné zazimované záhonky ani holé stromy. Místo toho návštěvníci narazí na ručně vyřezávané postavičky zvířat, dřevěné vesničany, Ježíška ve chlévě a doslova peklo na zahradě.

Od začátku adventu se tradičně sjíždějí místní do Příchovic na jihu Plzeňska, aby se podívali na unikátní betlém, který se během třiceti let rozšířil po celé zahradě Jiřiny Andrlíkové. „Pracovat na betlému jsem začala v roce 1989, to jsem začala dělat trojrozměr a pak po celých třicet let ho pořád nějak vylepšuji,“ vzpomíná třiaosmdesátiletá autorka příchovického betlému.



Má přibližně 150 postaviček a první, na co se řezbářka v začátcích zaměřila, byla svatá rodina s Ježíškem. „Každý rok jsem vždy nějakou figurku přidělala. Poslední byla loňský rok, letos už jsem to ze zdravotních důvodů nezvládla,“ popsala serveru Lidovky.cz Andrlíková.



Většina figurek je odrazem běžného života a jejich výčet je velmi pestrý. Součástí betlému je například selský dvůr, kde jsou slepice, husy či dřevění holubi na střeše, k vidění je i lidová zabíjačka. „Je to inspirováno tím, co si pamatuji ze života na vesnici,“ vysvětlila autorka. Do práce se během let zapojil i její syn, a tak na zahradě přibyla také chalupa a stodola.



Součástí zahradní expozice je také peklo s Luciferem a s čertem, který si odnáší zlobivou Káču. „To nás napadlo s manželem, udělat čertíky. Chtěli jsme něco mezi nebem a zemí, tak jsem vyřezala pekelníky, zatímco manžel vymyslel, že by se peklo udělalo z plechového sudu,“ popisuje Andrlíková.

Peklo je tak znázorněné jako jeskyně, vytvořená z již zmíněného sudu, obložená kameny a hlínou. Je nasvícená červeným světlem, jež má evokovat pekelné plameny. Čerti hrají karty a u vchodu je zátaras z kovových řetězů před nevítanými hosty. „Je tam i Lucifer, který drží knihu hříchů. V kotli je dušička. Kolem poskakují tři čerti a hned vedle hrají další tři karty. Venku stojí spousta dalších zvědavců,“ vysvětlila řezbářka.

Doplnila, že k pekelným branám si nese jeden z čertů i svou oběť – zlobivou Káču. „Tyto dvě postavičky vznikly jako poslední. Chtěla jsem další čertíky, ale ti už se do pekla zkrátka nevešli. Na jednom výletu jsem viděla vyřezanou velkou sochu čerta a Káči a už jsem to z hlavy nedostala,“ vysvětlila původ postaviček. A právě ohnivá říše podle Andrlíkové nejvíce láká děti.



Jak vypadá výroba figurek? „Nejprve se vše musí namalovat, poté předřezat, co se dá, tak se uřízne na pilce a pak všechno už jen ručně. Jedna postavička trvá třeba dva večery,“ popisuje s tím, že nejtěžší je vyřezat koně.

Betlém každoročně vystavuje venku u svého domu od začátku adventu až do Tří králů, každý den od 10 do 19 hodin. Začít sestavovat ho musí už minimálně tři týdny předem, aby byly všechny figurky na správných místech. „Může se stát, že nějakému čertíkovi upadne jazyk, který se bude muset přidělat, aby bylo vše připravené tak, jak má,“ dodala.

Letos prohlídku komplikuje nemilá novinka. Zájemce před vstupem upozorňuje na vchodových dveřích cedule na dodržování rozestupů a nošení roušek kvůli epidemii covidu. „Ta situace je hrozná, dcera byla i naštvaná, že betlém stavím, ale byla jsem na úřadě se zeptat, jestli můžu, a tam mi to povolili,“ řekla před několika dny řezbářka.

I tak je ale návštěvnost veliká. Jen za pondělí se přišlo na Ježíška a pekelníky podívat kolem stovky dětí. „Nejvíce se nám líbí Ježíšek a hlavně Lucifer, ten je srandovní,“ svěřila se desetiletá Anička z Přeštic.