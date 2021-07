Jak uřídit EU? Poradí i Topolánek. Česko dosud nemá jasná témata, varují experti před promarněnou šancí

PRAHA Přesně za rok čeká Českou republiku druhý turnus šéfování agendě Evropské unie. O repete se snaží i Mirek Topolánek. Někdejší lídr ODS, předseda vlády a první český předseda Rady EU v roce 2009, kdy mělo Česko poprvé předsednictví, opustil bruselské kulisy s ostudou. V polovině mandátu totiž inkasoval politický knokaut od sociálnědemokratického rivala Jiřího Paroubka, jenž shodil Topolánkovu vládu.

Premiéra Česka v čele sedmadvacítky tak skončila neslavně. I tentokrát chce být Topolánek u toho, vidí se v roli poradce a své nevyužité know-how nabízí všem, kdo mají se současnou přípravou předsednictví co do činění.



Se skupinou podobně smýšlejících expremiér založil neformální platformu #VímeCoChceme, jež nabízí zpětnou vazbu těm, kdo o podobě českého „vládnutí“ Evropě rozhodují a budou rozhodovat po volbách. „Předsednictví představuje jedinečnou šanci navýšit úsilí a tlak na vysvětlení a prosazení řady našich priorit, pokud se na nich politická reprezentace shodne,“ řekl pro Lidovky.cz Topolánek s tím, že coby jedno z klíčových témat vidí jádro, tedy udržení jaderného potenciálu při výrobě elektřiny.

„Chceme být konstruktivní. Dobré jméno Česka je v zájmu nás všech. Chceme vyvolat diskusi nad možnými tématy předsednictví,“ sdělil webu Lidovky.cz další člen uskupení, bývalý Topolánkův spolupracovník a někdejší europoslanec Edvard Kožušník (ODS).

Mezi zakládající členy uskupení patří i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a patrně budoucí prezidentský kandidát Josef Středula, lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, bývalý europoslanec za ČSSD Libor Rouček, členka evropského sociálního a hospodářského výboru Lucie Studničná či finančník a někdejší ředitel Komerční banky Radovan Vávra.

„Jsme neformálním uskupením, které vede zájem nepromarnit mimořádnou příležitost ukázat Českou republiku v tom nejlepším světle,“ shrnul pro Lidovky.cz Středula.

Témata zatím v mlze

Evropského kormidla se Česko ujme už za rok a po šest měsíců bude hlavním unijním kapitánem. Témata, s jakými do evropských vod popluje, však navzdory blížícímu se termínu halí mlha. Úřad vlády, který má přípravu předsednictví pod patronací, pouze uvedl, že očekává silnou agendu v oblasti vnitřního trhu, zejména toho digitálního, bezpečnosti i vnějších vztahů. Spolu s Francouzi, kteří budou držet předsednictví před Českem, a se Švédy, již přijdou po nás, se pracuje na programových prioritách.

„Mapujeme, co na nás spadne,“ řekl pro Lidovky.cz diplomatický zdroj s tím, že se v Česku stále dokola skloňují finance či personálie, přičemž debata se vůbec nevede o tématech, která by přitáhla kýženou pozornost a byla obsažná.

Příliš jasno v tom zatím neudělal ani náměstek ministra zahraničí Jan Kohout, který na přípravě agendy s Úřadem vlády spolupracuje. K hlavním tématům by dle něj měly patřit otázky týkající se silné, odolné a udržitelné Evropy. „To znamená Evropy jako spolehlivého transatlantického spojence, zodpovědného souseda a důvěryhodného partnera pro účinná multilaterální řešení,“ uvedl Kohout. Jednoduché téma, které by dobře rezonovalo, však nevytyčil.

Topolánek, mimo jiné i někdejší neúspěšný prezidentský kandidát, považuje dosud známé vládní proklamace a zvažovaná témata za nudná, dle něj je potřeba mluvit srozumitelně. „A to současná vláda a její úředníci neumí,“ řekl.

Hledá se pan(í) Evropa

Kromě témat, jež musí dobře rezonovat v zahraničí a „prodávat“ Česko, je dle Kožušníka neméně důležité vědět, kdo bude tváří předsednictví, kdo bude „panem“ či „paní“ Evropou. Tato persona by podle něj měla už teď komunikovat se zahraničními partnery, zejména slovinskými, kteří od čtvrtka Unii předsedají, a rovněž i s francouzskými představiteli, kteří „obsadí“ Brusel v lednu 2022. Jejich priority mají jasné kontury.

Slovinci se pasují do role čestného zprostředkovatele ve sporech mezi státy EU o právní stát a lidská práva, Francouzi se zase podle zdrojů webu Lidovky.cz budou chtít zaměřit na výsledky celounijní debaty o budoucnosti EU, jež by mohla vyústit v reformu unijních institucí. Krom toho si země galského kohouta vytyčila ještě jeden ambiciózní cíl: posílit v Evropě pozici francouzštiny, po proběhlém brexitu by ji Paříž ráda viděla na jazykovém trůnu místo angličtiny.

Nezávisle na platformě #VímeCoChceme vyzvaly některé osobnosti společným dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO) k tomu, aby předsednictví věnoval víc pozornosti i financí do rozpočtu. Mezi signatáři jsou třeba rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář, ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer, herečka a diplomatka Magdaléna Vášáryová, biskup Václav Malý či epidemiolog Petr Smejkal. Babiš jim nicméně vzkázal, že kabinet se na předsednictví svědomitě připravuje už od července 2018. A přiklepnutá částka 1,24 miliardy korun z rozpočtu prý ještě není finální.