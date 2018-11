‚Inferno jak ve filmu: buď lidi zachráním, nebo tady zůstanu.’ Exkluzivní výpovědi a záběry z tragického požáru hotelu

PRAHA „V 1. patře jsme nikoho nenašli, takže jsme si oddechli. Jenže už na schodech do druhého jsem objevil první osobu. Jevila známky toho, že byla zasažena i žárem a že bude pravděpodobně ex. Hned za dveřmi do druhého patra jsem našel další osobu, mladou holku. Ta byla zasažená jen kouřem, nikoliv teplem. Tak jsme jí vzali a nesli dolů,“ popisuje Lukáš Král, hasič z pražské centrály.

Server Lidovky.cz mimořádně už v pátek zařazuje předposlední díl seriálu Praha v plamenech - příběhy hrdinů. Hasiči totiž v pátek zveřejnili závěry jejich šetření lednového požáru hotelu EUROSTARS David v Náplavní ulici. Aktuální závěry hovoří jasně: byly zjištěny nedostatky v zajištění požární bezpečnosti hotelu. Technická závada tedy byla vyloučena.



„Vyšetřovatelé pražských hasičů provedli s Policií ČR sérii několika došetření a vyšetřovací pokus tragického požáru hotelu EUROSTARS David,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka s tím, že po delším a důkladném vyhodnocení všech expertíz Kriminalistického ústavu a Technického ústavu požární ochrany byla jednoznačně vyloučena technická závada.

První díl byl o obřím požáru Průmyslového paláce, po kterém je škoda miliarda korun



Na základě dalších poznatků bylo ve spolupráci s policií stanoveno, že příčinou vzniku požáru je neprokázané zavinění neznámé osoby. „Neprokázané zavinění neznámé osoby znamená, že po vyloučení technické závady požár způsobila neznámá osoba buď nedbalostním jednáním nebo s úmyslem. Prozatím to však nelze jednoznačně určit,“ doplnil pro server Lidovky.cz Kavka.



Třetí díl byl o nejtragičtějším požáru v dějinách ČR - hasičům se ze zamřížovaného pekla podařilo vysvobodit dva lidi, devět ale uhořelo



S ohledem na zmíněné skutečnosti bude celá věc s majitelem hotelu řešena ve správní řízení. „Výsledky zjištění příčiny vzniku požáru jsme předali kriminalistům Policie ČR, která se případem i nadále zabývá,“ sdělil pražský hasičský záchranný sbor, který provedl v řetězci hotelů EUROSTARS David řadu kontrol, jejichž výsledky vyhodnocuje.

‚Matka si stoupla na tělo omdlelé dcery, aby byla víc z okna.‘ Zdánlivá banalita s ledničkou stála životy 8 lidí



Pražští hasiči v seriálu svými slovy vypravují, jak zasahovali u největších a nejtragičtějších požárů v historii. Diváci se dozví „příběh“ každého ohně, včetně toho jak vznikl a kdo za něj mohl.



‚Potřebujeme vodu, ať sem jedou třeba z pr*ele!‘ Obří požár v Sapě nešlo uhasit, pak přilétla shůry myšlenka a vrtulník



Seriál vznikl ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, který si letos připomíná 165 let od svého založení.



90 sekund v pekle na dně haly a teplotě 900 °C se hasič vařil ve vlastním potu. ‚Hrdina se pozná, že sáhne do ohně bez ohledu na to, jestli se popálí‘

V seriálu mohou diváci spatřit i dosud nepublikovaná unikátní videa a fotografie z archivu HZS Praha. Průvodcem seriálu je Martin Kavka, bývalý výjezdový hasič, nyní vedoucí vyšetřovatelů požárů a tiskový mluvčí. V seriálu promluví jak „maníci“ - běžní hasiči, tak nejvyšší velitelé.

Šestidílný seriál na serveru Lidovky.cz doplní od 19. října každý pátek dalších šest článků s množstvím videorozhovorů, fotogalerií a dalších videí. Čtenáři se v nich dozvěděli o práci hasičských vyšetřovatelů a o legendárním Janu Havrdovi. Další díl byl zaměřen na práci „neviditelných profesionálů“ - lidí z operačního střediska. Další díl se věnoval tomu, co hasiče k jejich práci láká, proč ji dělají a jak se jim žije.

Vojtěch Gibiš (Twitter) @VojtechGibis VIDEO: M?j posledn? videodokument Praha v plamenech o @HasiciPraha vid?li jako prvn? ti, o kter?ch je. Kluci z centr?ly ze sm?ny A, kte?? s dal??mi zachr?nili 34 lid? z inferna ho??c?ho hotelu. I dnes pr?v? oni s velitelem @alessenkyr jsou p?ipraveni v?m kd Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Můj poslední videodokument Praha v plamenech o @HasiciPraha viděli jako první ti, o kterých je. Kluci z centrály ze směny A, kteří s dalšími zachránili 34 lidí z inferna hořícího hotelu. I dnes právě oni s velitelem @alessenkyr jsou připraveni vám kdykoliv vyrazit na pomoc... https://t.co/DEljqMLPrL odpovědětretweetoblíbit

Čtenáři také dostali příležitost nahlédnout do „hasičského MASHe“ - stanice č. 3 v Holešovicích, postavené nacisty jako provizorium na deset let. Ukáže také příběhy hasičů, kteří při záchraně či hašení riskovali to nejcennější, co mají - vlastní život.