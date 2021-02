Jak vytáhnout šestou dávku? Pomůže lepší verze stříkačky, chce to trošku tréninku

PRAHA Klasickou stříkačku asi všichni znají. Zelený dlouhý píst, který se vtlačuje do průhledného obalu z umělé hmoty. Tato nejběžnější varianta ale není ta nejvhodnější pro to, aby dostala z lahviček od dua společností Pfizer/BioNTech šest dávek vakcíny místo avizovaných pěti.

Lepší verze je v tomto případě ta, které se přezdívá „tuberkulinka“. Ta je oproti běžným stříkačkám o poznání užší, důvěrnou zkušenost s ní mají hlavně cukrovkáři, kteří si pomocí ní píchají inzulín. Jenže ani ta pokaždé není ideální.

Trik spočívá ve tvaru pístu, který vytlačuje vakcínu do jehly. Každá stříkačka má totiž na svém konci tzv. kónus, což je ta část, na níž se nasazuje jehla. Pokud si to však dokážete v hlavě představit, plochý píst vytlačí vše z těla stříkačky bez problémů. V kónusu však látka zůstává a vyhazuje se spolu s injekční stříkačkou. Obvykle to není problém, ale pokud nakládáte s nesmírně cenou covidovou vakcínou, zbytečně se připravíte třeba i o celou dávku.



V tomto vyniká právě tuberkulinka. Nemá totiž plochý píst, který končí u přechodu těla stříkačky do kónusu, nýbrž její píst kopíruje tvar kónusu až ke kořenu jehly. Kromě zbytků uvnitř jehly tak nepřijde nic nazmar.

„Naše ordinace s tím problém nemá, předzásobili jsme se. Ale obecně nyní platí, že tuberkulinky se shání hůře,“ řekl pro Lidovky.cz praktický a sportovní lékař Lubomír Nečas, který pomáhá s organizací očkování ve Zlínském kraji. I s klasickou „dvojkovou“ stříkačkou to ale prý při troše zručnosti.

S tím souhlasí také lékárnice a farmaceutky, které v brněnském velkokapacitním centru plní stříkačky pro sestry, které vakcínu aplikují pacientům. Denně potřebují připravit i stovky dávek, ale podle svých slov jde po čase o strojovou práci, ke které stačí vychytat ten správný „grif“.

Cena tuberkulínek není závratná: padesát kusů se dá běžně sehnat za cenu okolo tří set. Jenže kvůli nezvykle vysoké poptávce může být s jejich sháněním problém.



Nedávno se dostala pod vlnu kritiku také česká vláda, když se ukázalo, že expresně objednané stříkačky z Číny se na očkování vůbec nehodí. Přichází totiž s už napevno připevněnými jehlami, což je problém. Neředěná vakcína se totiž musí v lahvičce nejprve naředit vstříknutím fyziologického roztoku skrze gumové víčko lahvičky. V té se po smíchání nachází 1,8 mililitru, jedna dávka přitom vyjde na 0,3 mililitru. Obsah pak vychází přesně na šest dávek.

Jenže k naředění a samotnému očkování jsou nutné dvě různé jehly. Jednak kvůli hygienickým podmínkám a jednak proto, že jehla se může při průniku gumou tupit a při vpichu pak pacientovi způsobovat bolest.