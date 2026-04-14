Jaké bude počasí o květnových svátcích? Meteorologové zveřejnili první předpověď

Mrazivé noci a denní chlad jsou za námi, tvrdí Český hydrometeorologický ústav v nové předpovědi. A v týdnu od 4. května, kdy bude v pátek opět státní svátek, má být podle nich nejtepleji. Jinak se teploty v následujících týdnech budou držet dlouhodobého normálu.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Kdo uvažuje o dovolené na začátku května, kdy na dva pátky za sebou připadají státní svátky, ten bude mít velmi pravděpodobně krásné počasí.

Týden od pondělí 4. do neděle 10. května bude nejteplejší z těch čtyř, které jsou před námi. „Minimální noční teploty se budou pohybovat kolem 7 stupňů, nejvyšší denní kolem 19 °C,“ uvádí meteorologové z ČHMÚ ve výhledu počasí na duben a květen.

„Ostatní týdny vychází průměrné až slabě podprůměrné,“ dodávají.

Tento týden je ovšem výjimkou. Až do soboty teploty porostou každý den o pár stupňů. Ve středu bude ještě zataženo a místy nebo ojediněle s deštěm. Ale ve čtvrtek se to změní na oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami a další dva dny bude slunečno.

Na pátek a sobotu meteorologové slibují jasno až polojasno. Ve čtvrtek, pátek a v sobotu dosáhnou nejvyšší odpolední teploty ke 20 stupňům Celsia.

Předpověď teplot pro Česko na tento týden
noční teploty (00-07)denní (7-22 hodin)
středa 15. dubna13 až 17, v 1000 m na horách 9 °C
čtvrtek 16. dubna9 až 4 °C15 až 20 °C
pátek 17. dubna8 až 4 °C16 až 21 °C
sobota 18. dubna8 až 3 °C17 až 22 °C
neděle 19. dubna9 až 5 °C12 až 17 °C
od pondělí do středy7 až 2, postupně +3 až -1 °C8 až 13 °C

Příští týden začne chladněji. Od pondělí do středy bude podle předpovědi oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Postupně částečné ubývání oblačnosti a přeháňky místy nebo ojediněle, ovšem na horách i sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 8 až 13 °C. V dalších dnech příštího týdne by mohlo být přes den až 18 stupňů.

Jaké bude počasí na čarodějnice a 1. máj

Týden od 27. dubna, kdy se budou ve čtvrtek pálit čarodějnice a v pátek je státní svátek 1. května, bude teplotně průměrný. Průměrná denní teplota pro toto období je kolem 18 stupňů Celsia. Podle meteorologů by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat mezi 16 až 20 °C.

Ještě o něco tepleji by pak mohlo být první týden v květnu, který začíná pondělím 4. a v pátek přinese další svátek, den osvobození.

Příznivá však není předpověď ohledně sucha a srážek. „Období jako celek očekáváme srážkově průměrné. Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně 5 až 10 mm, ale v posledním týdnu možná i kolem 15 mm,“ naznačují meteorologové. Kromě deště a přeháněk se však také mohou ojediněle objevit bouřky.

Vyšší teploty a málo srážek zažívá Česko už od konce února a v zemi se začíná rozvíjet sucho. „Nejvíce je zatím patrné na stavu podzemních vod a ve svrchní vrstvě půdy,“ vysvětlují meteorologové. Nejhorší je podle nich situace na severu Čech a na Plzeňsku.

