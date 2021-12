Jaké je pro vás slovo roku 2021? Hlasujte v anketě Lidovek

Z redakčních diskusí vyplynul výběr deseti slov, která se podle našeho názoru nejtěsněji pojí s událostmi, trendy a tématy roku. Řazení je abecední, hlasovat lze do 28. prosince, 30. prosince pak vyhlásíme výsledky.

Slovo roku 2021 celkem hlasů: 56 antivaxer 4 článek 66 11 energie 4 flákanec 14 koalice 1 mutace 3 tornádo 2 vakcína 15 Vrbětice 2

1) antivaxer

Když se covid teprve zabydloval, vedl bahnitý příkop po linii těch, kdo roušku nosili (na obou dýchacích otvorech) a kdo si ji nasadit odmítali. Jak čas s covidem kvasí směs ekonomických a sociálních důsledků, přidala se nová, hlubší rýha. Nesmiřitelný boj mezi očkovanými a neočkovanými. Pro ty, kdo vakcínu odmítají, se vžil anglicismus antivaxeři. Označuje širokou paletu lidí – od jedinců, kteří věří, že na nich po vakcíně budou držet kovové předměty a covid je jen spiknutím mocných, až po lidi, kteří se (ná)tlakem cítí obíráni na svých právech.

2) článek 66

Málokdo udělal pro popularizaci ústavy tolik jako Miloš Zeman svým kreativním výkladem jejích částí tak, aby mu vyhovovaly. Poslední v řadě, které se dostalo důkladného proprání, je článek 66, který se do základního zákona státu dostal ještě za minulého režimu kvůli věčně a vážně nemocnému prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi. Zemana schvátila choroba v polovině října, tehdy ho sanitka odvezla do Ústřední vojenské nemocnice, kde se na jednotce intenzivní péče podroboval náročné léčbě. Jeho stav byl vážný, nedovoloval výkon pravomocí, pročež Senát zahájil kroky, kterými by obě parlamentní komory dočasně převelely Zemanovu práci na šéfy komor a premiéra, jak to článek 66 říká. Politici se kroku zároveň báli, protože vypadal, že jde o okrádání nemocného. K aktivaci nedošlo, hlava státu se oklepala natolik, aby zvládla aspoň politická jednání.

3) energie

Pro desetitisíce domácností dostal konec roku hořkou pachuť, na místo veselých Vánoc jim nepřejícný osud nachystal ránu v podobě skokového navýšení cen za elektřinu. Odskákali to především ti, kdo měli smlouvu u firmy Bohemia Energy. Ze dne na den oznámila, že už se jí kvůli růstu cen za nákup energie na světových trzích nevyplatí držet závazky, a nechala klienty padnout na zem. Často velmi tvrdě, u nových dodavatelů neměli fixované ceny, nové zálohy často dosáhly měsíčně toho, co se jinak platí za celý rok. Všichni dodavatelé elektřiny a plynu hlásí zdražení, což značí spotřebitelsky náročnou zimní sezonu.

4) flákanec

Volby odsunuly Lubomíra Volného, zakladatele extremistického uskupení SPD, mimo sněmovnu, ale dokud v dolní komoře dlel, vysloužil si pár černých puntíků v parlamentních análech. Hned v lednu se šel Volný servat s tehdejším místopředsedou sněmovny Tomášem Hanzelem (ČSSD), cítil se dotčený, že mu vypnul mikrofon, když urážel kolegy.

Šel tedy k Hanzelovu pultíku, odkud se řídí schůze, aby měl odkud pokračovat v invektivách. Na pomoc oranžovému místopředsedovi přichvátali další sociální demokraté, jednomu z nich Volný pohrozil: „Jestli tady pudeš, dostaneš flákanec!“ Vžilo se to jako přízvisko pro politika, který také odmítal nosit roušku ve sněmovně, pročež ho vyváděla policie.

5) inflace

Na postcovidový svět – v tom krátkém nádechu mezi vlnou odeznělou a nastupující – dopadlo prudké zdražování. Výroba a obchod na čas zamrzly, nedostávalo se a nedostává lidí ani materiálu, od čipů do aut či jiné elektroniky až po stavebniny. Vlivem toho všechno letí vzhůru, smutnému žebříčku dominují energie a nemovitosti. Inflace ale hodila černé sukno prakticky na každý tovar a prohloubila socioekonomickou průrvu mezi úzkou vrstvičkou nejbohatších a chudnoucím zbytkem.

6) koalice

Politologové předvídali, že v proběhlých sněmovních volbách se k závěrečné bitvě sešikují tři armády: zastánci pokračování ANO a Andreje Babiše, konzervativnější voliči ODS a liberálnější jedinci u Pirátů. Vyzyvatelé dosluhujícího premiéra se rozhodli zvýšit své šance, protože historie opakovaně ukázala, že tříštěné síly se nesčítají, naopak. Notabene když Miloš Zeman předem hlásil, že jmenuje Babiše, pokud vyhraje volby, i kdyby neměl jednoho jediného parťáka do většiny. Vznikly proto dvě předvolební koalice.

Pro pravicově laděné se spojily ODS, lidovci a TOP 09, středově levicovým se nabídlo duo Pirátů se Starosty. Sázka vyšla, obě uskupení v pětikoalici přebírají vládu. I když Pirátům z toho zůstane aspoň na čas trauma, protože je koaliční a kroužkovací matematika srazila na čtyřčlenný poslanecký klub.

7) mutace

V první polovině roku si celý svět začal oprašovat řeckou abecedu. Zdálo se politicky nekorektní říkat covidovým variantám podle země, kde ji prvně popsali, nastoupila tedy neutrální písmenka. Tehdy začala úřadovat delta (původně indická mutace), dneska mutace koronaviru natolik dominantní, že už se jí prostě říká covid: ostatní sestry svou nakažlivostí vytlačila. Krutovláda delty netrvala dlouho, poslední dny se na její místo tlačí obávaný omikron, dle prvotních dat pětsetkrát nakažlivější nežli delta. Biologové se shodují, že ve vytváření zdatných nových verzí covid vyniká.

8) tornádo

Kalendář ukazoval 24. červen, minulo čtvrt na osm večer. Lidé na Hodonínsku a Břeclavsku si užívali teplého dne, někteří grilovali na zahradách, jiné se s nápojem vyhřívali na terase. Když se prudce zatáhlo a nebe potáhla mračna, mysleli, že to bude jenom letní bouřka. Stalo se ale něco, co do té doby nemá precedens – na jižní Moravu udeřilo tornádo.

Savý vír se prohnal pásem dlouhým 26 kilometrů, nejničivěji živel pocítili v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích, Hruškách, Lužicích a částech Hodonína. Vedle miliardových škod na majetku, které se dodnes zvolna odstraňují, si tornádo vzalo i šest životů, které už ničím nahradit nelze. Událost vyvolala obrovskou vlnu solidarity, pomocníci i podpora přicházeli z celé republiky.

9) vakcína

Očkování proti covidu začalo v České republice 27. prosince 2020, data všude po Evropě i světě se tomuto blížila a událost předznamenala ráz celého letošního roku. Z očkování se stal kahan, který sliboval vyvést lidstvo z temného lesa, kde místo strašidel děsí zaplněné nemocnice, které nemohou pomoci těm, kdo to nezbytně potřebují.

Celá Evropa se rozhodla podávat bezplatné injekce na dobrovolné bázi, třebaže politici a epidemiologové takřka denně zdůrazňovali, že není jisté cesty, jak se s covidem vypořádat. Podobně jako to bylo u dětské obrny, záškrtu nebo pravých neštovic. Část lidí vyčkávala a vyčkává, část lidí nechce, takže se málokde podařilo dosáhnout takové úrovně proočkovanosti, aby to stačilo na kolektivní imunitu. Viru pořád zůstala velká skupina lidí, na níž se může nerušeně množit a zdokonalovat.

10) Vrbětice

Trvalo to skoro sedm let, než se otazníky kolem výbuchu muničních skladů ve Vrběticích proměnily ve vykřičníky. K detonacím, při nichž zemřeli dva lidé a na dlouhé měsíce uvrhly v nebezpečí a nejistotu obyvatele Zlínského kraje, došlo v říjnu a prosinci roku 2014, dlouho se mělo za to, že chyba byla na straně zabezpečení skladů nebo v lidské nepozornosti. Letos v dubnu odhalili premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) šokující fakta – indicie a důkazy od výbuchu vedou k agentům ruské tajné služby, ke stejným osobám, které mají mimo jiné na svědomí otravu Sergeje Skripala.

Českoruské vztahy rázem upadly do doby ledové, země si vzájemně vyhostily většinu členů ambasád, tu pražskou zdejší vláda očistila nejprve o agenty, po ruské protireakci, jež poslala domů normální diplomaty, se ke srovnávací redukci odhodlala i Praha. V pobočné linii příběhu se vykoupal taky Hamáček, který uvázl ve změti vlastního nepřesvědčivého vysvětlení, jestli chtěl, nebo nechtěl letět do Moskvy pro vakcíny výměnou za smírný postup vůči vrbětickým zjištěním.