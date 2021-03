Jako bychom žili ve dvou světech, říká šéf policie Švejdar. Videa ze sociálních sítích prý neodrážejí realitu

Drtivá většina lidí dodržuje vládní opatření. Pro policejního prezidenta Jana Švejdara je to příjemné překvapení. Národ se podle něj dokázal během koronakrize semknout. Virtuální popis kontroverzních zákroků však podle něj neodráží realitu.

„Lidí, kteří odmítají dodržovat cokoliv, spolupracovat a vzdorovat, je mizivé procento. Bohužel tyto zákroky, byť ojedinělé, jsou mediálně atraktivní a vyvolávají vášně,“ upozorňuje Švejdar. Zároveň varuje, že ten, kdo s covidem-19 nedodrží karanténu, si koleduje o pořádný průšvih.



Lidovky.cz: Po tom, co český internet obletěla videa se zákrokem strážníků v Uherském Hradišti a policistů v Českých Budějovicích proti lidem odmítajícím nosit roušku, se zdá, že stát přitvrdil. Připouštíte, že to je důsledek vašich slov z počátku března, kdy jste řekl, že „naši policisté vědí, že by po prvních dnech měli trochu přitlačit“?

To tak v žádném případě není. Když to vezmu ze široka, zákroky, jež v těchto dnech hýbou Českem, se netýkají jenom Policie ČR, ale zejména městské policie. Netroufám si, a ani k tomu nejsem oprávněn, hodnotit zákroky městské či obecní policie. Mohu se vyjádřit k zákroku v Českých Budějovicích. Dnes už mohu říci, že byl vyhodnocen po všech stránkách jako oprávněný. Mám k dispozici celou dokumentaci i vyhodnocení a za postupem policistů jednoznačně stojím.

Zároveň bych rád zdůraznil, že stále je ve veřejném prostoru mylně interpretováno, proč k tomu zákroku došlo. Zákrok nebyl proveden kvůli tomu, že dotyčný neměl roušku. Proběhl, protože tato osoba neuposlechla opakovanou výzvu policisty, odmítala prokázat svou totožnost a jakkoli spolupracovat.