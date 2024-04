Nemůžete sehnat lékaře? Pojišťovny vám ho najdou v cizině, říká Válkův náměstek

Lidovky.cz: Pojišťovnám se mají uvolnit ruce. Jak?

Už to nebudou jenom průtokové ohřívače peněz, které se vybraly na pojištění. Pojišťovny budou moci s klienty pracovat. Každému nastaví individuální kritéria, která by měla zlepšit jeho zdravotní stav. Například budou po klientovi chtít, aby se v daném roce zúčastnil preventivní prohlídky u praktika a zubaře a k tomu se nechal naočkovat na tu či onu chorobu. Budou také chtít, aby zhubl deset kilo, protože má cukrovku a obezita mu škodí. Pokud to klient dodrží, bude odměněn. Pojišťovna mu uhradí i takovou péči, na niž by musel jinak doplácet.

Lidovky.cz: Například?

Třeba opravu zkaženého zubu nebo jiné stomatologické ošetření. V novele totiž počítáme s tím, že už se lidem některé zákroky u zubaře nebudou platit plně. Ani ty základní. Jejich úhrada už bude tvořit jen čtyřicet procent z ceny. Pokud ale klient nastavená kritéria splní, může tuto péči dostat zadarmo. Podobné to může být u očních operací, na které si lidé taky často doplácejí ze svého. Nebo u jiných nehrazených zákroků.

Lidovky.cz: Odkdy to bude platit? Udělá se tlustá čára a pojišťovny budou aktivitu svých klientů sledovat od určitého data, nebo se budou moci dívat i do historie?