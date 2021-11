Jakub Frydrych: Drogy se už dají sehnat na sociálních sítích. Pachatelé pošlou souřadnice a zboží někde schovají

Lidovky.cz: Národní protidrogová centrála (NPC) letos oslavila třicet let fungování. Proč vznikla až 1. listopadu 1991? Kdo na našem území lovil „drogové“ zločince předtím?

Na vnitrostátní úrovni to byla kriminální služba Veřejné bezpečnosti. Historicky to bylo tak, že do poloviny 70. let část problematiky řešila hospodářská kriminálka, další část obecná kriminálka. Přičemž mezinárodní rozměr drogové problematiky tady byl podstatně menší než dnes, i proto, že Československo bylo za dob komunismu izolované. Nedá se ale říci, že by tu narkotika nebyla vůbec. Takzvané dovozové drogy se k nám dostávaly prostřednictvím zahraničních studentů, přes určité diplomaty a podobně.