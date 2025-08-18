Kde se to zastaví? Rybář Vágner opět zlomil rekord, sumec měřil přes 270 cm

Autor:
  16:17aktualizováno  16:17
Rybář Jakub Vágner opět posunul český rekord. Chytil sumce, který měří 272 centimetrů. Jen před dvěma týdny přitom slavil pokoření této mety s úlovkem dlouhým 268 centimetrů. Obrovskou rybou se pochlubil na sociálních sítích.

„Když jsem před 14 dny chytil sumce o délce 268 centimetrů, ani ve snu by mě nenapadlo, že se letos setkám s ještě větším obrem,“ napsal Vágner v příspěvku na Facebooku.

A dodal, že vůbec poprvé v Česku překonal hranici 270 centimetrů.

Rybář Jakub Vágner opět překonal český rekord. Ulovil sumce, který měří 272 centimetrů. (18. srpna 2025)
Rybář Jakub Vágner opět překonal český rekord. Ulovil sumce, který měří 272 centimetrů. (18. srpna 2025)
Rybář Jakub Vágner opět překonal český rekord. Ulovil sumce, který měří 272 centimetrů. (18. srpna 2025)
Rybář Jakub Vágner opět překonal český rekord. Ulovil sumce, který měří 272 centimetrů. (18. srpna 2025)
25 fotografií

„Délka, která je vzácná i na legendami opředených lokalitách ve Španělsku, Itálii či Francii. Tentokrát však tady… v naší České republice. A to na jedné z nejprozkoušenějších lokalit s výskytem sumců u nás,“ uvedl Vágner.

Konkrétní místo, kde sumce ulovil, ale neprozradil.

Na detaily si budou Vágnerovi fanoušci muset počkat. „Mělo to být jen další krátké video se Stevenem na YouTube, ale lehce se to zvrtlo – a máte se opravdu na co těšit,“ vzkázal rybář.

Vágner na sociálních sítích poděkoval své rodině i přátelům, kteří mu s úlovkem pomohli. „Všichni jste důležitou součástí mého života, mých úspěchů i proher, ze kterých se snažím poučit a být silnější,“ napsal.

Český rekord překonal Vágner už poněkolikáté. Naposledy před čtrnácti dny, kdy s 268centimetrovým sumcem o čtyři centimetry posunul svůj vlastní rekord z minulého roku.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.