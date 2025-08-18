„Když jsem před 14 dny chytil sumce o délce 268 centimetrů, ani ve snu by mě nenapadlo, že se letos setkám s ještě větším obrem,“ napsal Vágner v příspěvku na Facebooku.
A dodal, že vůbec poprvé v Česku překonal hranici 270 centimetrů.
„Délka, která je vzácná i na legendami opředených lokalitách ve Španělsku, Itálii či Francii. Tentokrát však tady… v naší České republice. A to na jedné z nejprozkoušenějších lokalit s výskytem sumců u nás,“ uvedl Vágner.
Konkrétní místo, kde sumce ulovil, ale neprozradil.
Na detaily si budou Vágnerovi fanoušci muset počkat. „Mělo to být jen další krátké video se Stevenem na YouTube, ale lehce se to zvrtlo – a máte se opravdu na co těšit,“ vzkázal rybář.
Vágner na sociálních sítích poděkoval své rodině i přátelům, kteří mu s úlovkem pomohli. „Všichni jste důležitou součástí mého života, mých úspěchů i proher, ze kterých se snažím poučit a být silnější,“ napsal.
Český rekord překonal Vágner už poněkolikáté. Naposledy před čtrnácti dny, kdy s 268centimetrovým sumcem o čtyři centimetry posunul svůj vlastní rekord z minulého roku.