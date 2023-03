ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ CHCE PROVĚŘIT VIDEO PRAŽSKÉ POLICIE Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) chce prověřit, podle čeho pražská městská policie vybírá videa ke zveřejnění ze svých zásahů a zda dostatečně chrání identitu lidí v těchto záznamech. Pro server E15.cz to uvedl mluvčí úřadu Milan Řepka. Věcí se podle něj úřad bude zabývat i s ohledem na aktuální případ. Pražská městská policie minulý týden na facebooku zveřejnila video, ve kterém uživatelé sociálních sítí identifikovali moderátora České televize Jakuba Železného. „Mohu potvrdit, že Úřad pro ochranu osobních údajů se věcí bude zabývat systémově a zkoumat, na základě jakých kritérií jsou městskou policií vybírána a publikována videa ze zásahů či incidentů, stejně tak jako tím, zda jsou dostatečně používány techniky, které mají znemožnit identifikaci osob na publikovaných záznamech, a to i s ohledem na tento aktuální případ,“ uvedl Řepka. K věci se vyjádřil také ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Na twitteru dnes uvedl, že kdyby byl pražským zastupitelem, ptal by se, proč a jakým právem zveřejnila pražská městská policie právě toto video. „I přestupkové řízení má být podle zákona neveřejné...“ dodal. Městská policie v Praze věří, že předpisy neporušila. „Pražská městská policie zveřejňuje svá videa v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. V minulosti již byla jako orgán veřejné moci kontrolována a je opětovně připravena pro případnou další kontrolu poskytnout potřebnou součinnost,“ řekla E15 mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Minulý týden zveřejněný záznam pochází podle městské policie z konce loňského roku. Muž, který má na videu záměrně rozmazaný obličej a pozměněný hlas, na nahrávce řeší s městskými a pak i státními policisty svoje parkování na Václavském náměstí. Chybu uznal, s pokutou 1000 korun souhlasil, jako „arogantní“ kritizoval chování strážníků. „Snaha vyřešit banální dopravní přestupek upozorněním a výzvou k odjezdu se rozvinula ve čtyřicetiminutový proces, který vedle strážníků zaměstnal zcela zbytečně i policisty,“ napsala městská policie k videu, které označila za konverzační etudu. „Vteřina, kdy se dovíte: blízký se neuzdraví. Zastavíte. Blbě. Strážník hned řve. PAK zapne kameru,“ uvedl k nahrávce Železný v úterý na twitteru. Městská policie podle něj video sestříhala. „I tak měla má reakce být jiná! Mrzí mě to, omlouvám se,“ dodal moderátor. (čtk)