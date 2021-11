Holka, zvykneš si, smál se po jejím znásilnění Cimický. Oběti pak údajně vyhrožoval léčbou elektrošoky

„Hovor začal tím, že ho zajímalo, jestli jsem panna, jestli jsem někdy měla pohlavní styk, kolik jsem měla partnerů, jestli jsem na starší muže,“ popsala pro pořad 168 hodin na České televizi žena, která byla na konci osmdesátých let minulého století, tehdy jako čerstvě osmnáctiletá, rok léčená v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Cimický tam tehdy pracoval jako primář socioterapeutického a rehabilitačního oddělení.

Obviněný lékař jí podle jejího tvrzení aplikoval injekce do žíly proti úzkosti, pravidelně si ji zval do pracovny. „Po celou hospitalizaci jsem byla nucena mu být k dispozici, kdykoliv si mě pan doktor pozval. Vždy to skončilo stejně. Nevím přesně, jak se to stalo, prostě mi strčil přirození... Vlastně jsem ho musela uspokojit rukou,“ popsala žena.

„Pak mi ještě tlačil hlavu do rozkroku, takže tam vzniklo to, že jsem ho uspokojovala orálně,“ řekla žena. V nemocnici se léčila s depresemi a úzkostmi, které podle ní vycházely z neschopnosti přiznat si, že je orientovaná na ženy. „Potom, co se to stalo, jsem se vyzvracela, protože se mi udělalo špatně. On se tomu spíš smál: ‚Ježíš, holka, na to si zvykneš‘. A dal mi přednášku o tom, jak je sperma strašně zdravé,“ vzpomíná žena.

Když došlo na moment, kdy byla ženě změněna podoba léčby, přišel pro ni Cimický s tím, že k němu teď bude chodit naopak častěji a že si ji vezme pod svou ochranu.

Stanovisko ČLK Šéf České Lékařské komory Milan Kubek iDNES.cz sdělil, že celou věc konzultoval s předsedkyní Revizní komise ČLK Janou Vedralovou. „ČLK neeviduje žádnou stížnost, rovněž se nemůže zabývat skutky, které se údajně staly před několika lety,“ napsal Kubek.

„Začal mi dost nepříjemným způsobem říkat, že hlavně doufá, že jsem tam nic neplácala o něm a řekl, že půjdeme na procházku. Odvedl mě do jiného pavilonu, kde se aplikovaly elektrošoky, a začal mi vysvětlovat, jak se jimi léčí. Začal mi popisovat, jak se to dělá, a přikládat různé diody ke spánku a vysvětloval mi to tak, že mi to několik vteřin přidrží a že budu mít takový kratší epileptický záchvat,“ řekla žena.

„Začala jsem se bát, že by mi je mohl doopravdy aplikovat tak, jak říkal, že by mi tu léčbu asi začal dělat, kdybych se měla bavit o něm a o mně,“ dodala. Později spolu podle ženy měli intimní styk pravidelně každý den. Nevěděla, jak z toho ven a pokusila se proto dvakrát o sebevraždu.

Že jsou vzpomínky ženy autentické, potvrdila pro ČT i sexuoložka Hana Fifková. Ta totiž ženu léčila několik let po propuštění z léčebny a na terapii jí události popsala. „Je to příběh, který se nedá zapomenout, čili mohu potvrdit, že klientka mi v ordinaci tento příběh v devadesátých letech vyprávěla,“ řekla.

Nejde přitom o jediný příběh, který ve vysílání zazněl. Své zážitky popsaly i dvě další ženy. „Když jsme se s panem doktorem rozloučili, domluvili jsme se na další schůzce, pan doktor se na mě vrhl se slovy: ‚Neboj, já tě zase naučím líbat‘,“ popsala jedna z nich. Než se nadála, už měla jeho jazyk ve svých ústech. „Ležela jsem na lehátku, dal mi tam řadu jehliček a pustil takovou relaxační hudbu. Tak jsem tam chvíli ležela a pak přišel a začal mě hladit po prsou. Ptal se mě při tom, jestli se mi to líbí,“ uvedla další z obětí.

Odchod Cimického z Bohnic s obtěžováním souvisel

Zdeněk Bašný, tehdejší ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, České televizi řekl, že Cimického odchod z ústavu v roce 1996 souvisel právě se sexuálním obtěžováním.

„Odchod z léčebny s tím přímo souvisel, protože to bylo po dvou informacích, které jsem získal, které zněly velmi věrohodně. Kolega Cimický to popřel, že by to tak to probíhalo, ale ty výpovědi byly obdobné, popis byl shodný, jako jsou popisovány teď v médiích,“ řekl.

Vlnu obvinění proti známému psychiatrovi spustila informace, že Cimický dostane od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury. Zpěvačka a herečka Jana Fabiánová chvíli poté, co o ní média informovala, napsala na sociální síť, že ji lékař v minulosti sexuálně napadl. Později příspěvek smazala. Již dříve řekla v pořadu 13. komnata, že ji v minulosti sexuálně napadl psychiatr, jméno tehdy ale neuvedla.

„Jednoznačně odmítám jakékoli nařčení, které proti mně bylo vzneseno na sociální síti. Ženu, která mě obvinila, jsem znal, léčila se u mě, a já samozřejmě nemohu sdělovat žádné bližší informace,“ reagoval před týdnem Cimický. „Podobnému obvinění je těžké se bránit, nejsem si však vědom žádného profesního ani osobního selhání. Není to pravda. Vzniklou situaci považuji za politováníhodnou snahu o zviditelnění se ve chvíli, kdy se prezident republiky rozhodl ocenit mou celoživotní práci,“ dodal psychiatr.

Cimický v Psychiatrické léčebně Bohnice působil od roku 1981 do roku 1996. Když z ní odešel, otevřel centrum duševního zdraví Modrá laguna, kde působí dodnes. Kromě toho je autorem řady převážně detektivních knih.