Humeni neuvedla, do jaké věznice má Cimický nastoupit. Soud zpravidla stanovuje nástupní věznici podle místa trvalého bydliště, odsouzený ale může nastoupit do jakékoli nástupní věznice v Česku. Musí pouze dodržet stanovenou lhůtu.
Cimického soudy potrestaly za čtyři sexuální útoky a 35 případů vydírání, kterých se podle nich dopustil mezi lety 1979 a 2019. Oběťmi byly podle soudů zejména pacientky Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil.
Obvodní soud lékaře odsoudil k pěti letům vězení letos v dubnu, odvolací Městský soud v Praze verdikt potvrdil v polovině září.
Osmasedmdesátiletý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. Zúčastnil se pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy popřel, že se dopustil jakéhokoli sexuálního nátlaku.
Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr.
Obhájce Cimického Kučerka po vynesení pravomocného rozsudku novinářům řekl, že pravděpodobně podá dovolání k Nejvyššímu soudu. „Co se týká dovolání, zatím podáno nebylo,“ řekl ve středu advokát.
Zákon stanoví, že soud zašle odsouzenému výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, jakmile se rozhodnutí stane vykonatelným, tedy ve chvíli, kdy nabude právní moci. Soudce však zároveň může poskytnout odsouzenému přiměřenou - maximálně měsíční - lhůtu k nástupu trestu, aby si mohl obstarat své záležitosti.