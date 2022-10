Kriminalisté navrhli obžalovat psychiatra Cimického. Kvůli znásilnění a vydírání 28 pacientek

Konkrétní jméno obviněného sice policie neuvedla, ale z kontextu vyplývá, že jde o Cimického. Podle dřívějších policejních informací je psychiatr podezřelý, že znásilňoval ženy od roku 1980 do roku 2016.

Obdržení návrhu iDNES.cz potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. „V tuto chvíli mohu potvrdit, že jsme přijali návrh na obžalobu Jana Cimického. I s ohledem na krátkou dobu od podání obžaloby prozatím nemůžeme sdělit více informací,“ vysvětlil Cimbala.

Policie ČR @PolicieCZ Kriminalisté ukončili vyšetřování případu a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8 odeslali návrh na podání obžaloby ze spáchání osmadvaceti případů znásilnění a vydírání. #policiepha https://t.co/ffITRpRRqq oblíbit odpovědět

V minulém roce měl Jan Cimický obdržet státní vyznamenání. Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová tehdy na sociálních sítích veřejně vystoupila a uvedla, že ji lékař v minulosti sexuálně napadl. „Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění za zásluhy v naší zemi,“ uvedla mimo jiné Fabiánová.

V reakci na její příspěvek se začaly ozývat i další ženy. Zkušenost s obtěžováním popsala také moderátorka ČT Martina Vrbová Hynková, která se s Cimickým setkala pracovně, nikoli jako pacientka. Uvedla, že ji psychiatr před 20 lety při přípravě televizního pořadu povalil na sedačku a začal ji osahávat na prsou a líbat. Žena z ordinace utekla.

Na prezidenta Miloše Zemana apeloval i tehdejší premiér Andrej Babiš. „Domnívám se, že s ohledem na závažnost těchto podezření považuji za vhodné, aby bylo od udělení státního vyznamenání panu Janu Cimickému upuštěno,“ stálo v dopise, který Babiš napsal.

Cimický státní vyznamenání nepřevzal, a v listopadu se proti tvrzením ohradil. Oznámil, že se hodlá aktivně bránit a dokázat svou nevinu.

VIDEO: Jan Cimický v rozhovoru z loňského roku. „Trvá to dlouho, trvá to vždycky dva až tři měsíce, než se vůbec začne organismus vzpamatovávat. A je to skutečně běh na dlouhou trať,“ říká ke stavům, které prožívají oběti trestných činů včetně znásilnění