„Vůbec nemůže spát.“ S propuštěným Čechem ve Venezuele už hovořil jeho otec

„Se synem jsem se spojil přes videohovor dnes brzy ráno. Mám radost, protože vypadal v pořádku a říkal, že se cítí vcelku dobře fyzicky i psychicky, akorát vůbec nemůže spát,“ popsal Oldřich Darmovzal pro iDNES.cz.
O jeho uspokojivém fyzickém i psychickém stavu mluvil i Macinka. Ministr zahraničí zároveň sdělil, že na palubě speciálu bude přítomen lékař i psycholog. „Po svém příletu do Česka ho tak určitě bude čekat ještě lékařská prohlídka,“ dodal Oldřich Darmovzal. Se synem se tak pravděpodobně setká během víkendu. „Časový harmonogram ještě přesně nevím,“ doplnil.
Novou dynamiku Darmovzalovu případu dodalo zatčení venezuelského diktátora Nicoláse Madura Spojenými státy. Madurův režim Čecha věznil kvůli obvinění z údajného plánování atentátu na bývalou hlavu státu. Minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz jeho otec Oldřich věřil, že propuštění jeho syna se kvůli změnám poměrů v zemi přiblížilo.
Tehdy také vyjádřil obavy z toho, aby se po americké intervenci nezačali na vězních režimu mstít dozorci. „Když začal americký útok, tak jsem se nejvíce bál právě dozorců, kteří by se mohli pomstít vězňům. Teď si ale myslím, že už u nich funguje taková obracená psychologie. Nebudou chtít mít problémy s Američany, a tak se nebudou chovat násilně. Doufám v to,“ vysvětloval tehdy.
Darmovzala ve Venezuele zadrželi v září roku 2024 spolu se třemi občany ze Spojených států a dvěma Španěly. Venezuelský ministr vnitra Diosdada Cabella tehdy konstatoval, že šestice byla zadržena kvůli podezření z vyvolávání násilí a destabilizace Venezuely.
Venezuelské úřady tvrdily, že skupina byla součástí spiknutí vedeného americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA), jehož cílem bylo svrhnout vládu a zabít několik členů jejího vedení včetně Madura.
Podle české diplomacie ale taková obvinění od začátku postrádala jakýkoli reálný základ.
„Madurův režim je jako Československo v 50. letech. Nemá vůbec cenu se bavit o obvinění od totalitního režimu, je to naprostý nesmysl, který nemá vůbec žádné logické odůvodnění,“ říkal v rozhovoru Oldřich Darmovzal.