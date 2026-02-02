Jan Graubner končí. Vatikán v utajení vybral nového pražského arcibiskupa

Pražský arcibiskup Jan Graubner na jaře skončí ve funkci. Sedmasedmdesátiletý duchovní byl primasem českým od května 2022, kdy nahradil svého předchůdce Dominika Duku. O rok později při dosažení svých 75. narozenin poslal papeži rezignační dopis. Svatý otec ho ale požádal, aby v čele českých katolíků setrval. Graubnerovým nástupcem se stane dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl, informoval Svatý stolec. Úřadu se ujme 25. dubna.
Kniha kondolencí pro Dominika Duku v Arcibiskupském paláci. Na snímku arcibiskup Jan Graubner. (4. listopadu 2025)

Graubnerovo jmenování pražským arcibiskupem způsobilo před třemi lety překvapení kvůli jeho vysokému věku – všichni biskupové starší 75 let jsou povinni zřeknout se svého úřadu a nabídnout papeži rezignaci. Graubner navíc celý život sloužil na Moravě.

Na pozici pražského arcibiskupa se dostal do sporu s knězem Markem Orko Váchou, kterého loni odvolal z akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Váchu kritizoval za to, že mši odsloužil v hospodě.

Graubner také loni v listopadu celebroval smuteční mši za svého předchůdce Dominika Duku. V kázání ho ocenil jako bojovníka za svobodu a pravdu.

„Syn vojáka, který měl rád lidi v uniformě, a dominikán s dobrou formací, muž s povahou cholerika, bojovník za pravdu a svobodu,“ popsal Duku pražský arcibiskup. Vzpomínal na něj také jako na vášnivého diskutéra. Duka byl podle něj v dnešní „zženštilé společnosti“ rozeznatelný.

Přísné utajení a seznam kandidátů

Primasem českým se po Graubnerovi stane litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Pětapadesátiletý kněz, rodák z Prahy a redemptorista, dříve vedl Arcidiecézní charitu Praha. Následně působil jako generální sekretář České biskupské konference.

Přibyl studoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vysvěcen na kněze byl v roce 1996.

Nového pražského arcibiskupa tradičně v utajení vybírá Vatikán. Důležitou úlohu v procesu hraje papežský nuncius v Česku, kterým je nyní nigerijský prelát Jude Thaddeus Okolo.

Výběr trvá zpravidla několik měsíců a probíhá tak, že se nuncius, papežský velvyslanec, ptá různých lidí v církvi, kněží i laiků, kdo by byl vhodným kandidátem. Následně sestaví trojici vhodných kandidátů, které doručí do Vatikánu. Tam se výběrem zabývá Dikasterium pro biskupy. Pražského arcibiskupa pak oficiálně jmenuje papež.

Web Seznam Zprávy už loni v dubnu napsal, že výběr nového primase českého již začal. Nuncius Okolo ho nechtěl blíže komentovat.

„Existuje zásada mlčenlivosti, která jakoukoli odpověď na otázky odvrací. Je to jedno z témat, které se řídí výhradně papežským tajemstvím, a my ho musíme respektovat,“ odpověděl papežův velvyslanec.

