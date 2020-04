Hamáček: Republika bude potřebovat něco jako Marshallův plán, to se nedá vymyslet za odpoledne

Praha Podle vicepremiéra Jana ­Hamáčka (ČSSD) není namístě si myslet, že Česko nad virem zvítězilo. Proto trvá na tom, aby nouzový stav pokračoval. „Odpovídá to závažnosti stavu a ještě nějakou dobu bude,“ říká.

LN: Proč je nutné, aby nouzový stav trval do května?

Prosazoval jsem prodloužení o ­třicet dní, jsem přesvědčen, že v ­boji s epidemií je nutné zachovat právní rámec, který naše zákonodárství předpokládá pro krizové stavy – to je uplatnění stavu nouze. Očekávám, že v něm zůstaneme, dokud krizi neporazíme.

LN: Část opozice říká, že by to šlo řešit mimo nouzový stav pomocí zákonů, které má pod sebou ministr zdravotnictví.

To je drbání se levou rukou za pravým uchem. Před vyhlášením nouzového stavu řada právníků upozorňovala, že opatření přes zákon na ochranu veřejného zdraví jdou nad rámec toho, co tím zákonodárce myslel. Na komplexnější opatření je krizový zákon. Jsme v­ nouzové situaci, která odpovídá závažnosti stavu. Ještě nějakou dobu to tak bude. Jsem proto velmi opatrný a skeptický k nějakému uvolňování opatření.

LN: Není pro boj s koronavirem skutečně lepší nechat společnost až na rizikové skupiny promořit, jak zmínil hlavní epidemiolog Roman Prymula?

Dostávám od veřejnosti tisíce reakcí, která tu diskusi sleduje. Ptá se, co to znamená, vyjadřuje obrovské obavy. Nemůžeme tuto debatu, která se týká naprosto zlomového rozhodnutí, řešit v médiích. Je potřeba se o tom bavit na odborné úrovni. Až si to vyjasníme, můžeme předstoupit před lidi a říci, jaký postup navrhujeme.

LN: Vysvětlili jste si s Prymulou, aby s podobnými návrhy nevystupoval na veřejnosti?

Myslím si, že to pochopil a že toto – ne úplně šťastné vystoupení – nebude opakovat.

LN: Krize bude mít vážné ekonomické důsledky, které budou trvat roky. Máte už spočítané, co bude karanténa stát?

Existují náklady, které jde vyčíslit okamžitě. To jsou náklady ve zdravotnictví, nákupy pomůcek a v rámci bezpečnostních složek. A pak jsou nepřímé náklady, tedy co to udělá s ekonomikou. Toto se nyní přesně vyčíslit nedá. Odhad ministerstva financí říká, že letos se ekonomika propadne o­pět šest procent

LN: Pod Ústředním krizovým štábem vznikl ekonomický poradní tým. Na ministerstvu práce a­sociálních věcí existuje něco podobného. Má být obnovený vládní ekonomický poradní orgán. Není jich už příliš?

Máme s ministerstvem průmyslu dohodu o vzájemné spolupráci a dělbě úkolů. NERV je poradním orgánem vlády, bude to celé zastřešovat. Jan Švejnar, který je v obou týmech, by měl zajistit jejich propojenost.

LN: V posledním průzkumu agentury Kantar z období již trvající epidemie ČSSD získala nějaké voliče na úkor Pirátů. Můžete přísahat, že nebudete rozehrávat hru se strachem s ohledem na podzimní volby?

To je naprosto neuvěřitelná spekulace. Dělám vše, abychom epidemii zvládli. Nemám čas na politiku a kalkuly. Je to naprostý nesmysl.

LN: Vaše kroky podporuje prezident Miloš Zeman, který se s ­vámi o víkendu vyfotil rovněž v červeném svetru. Není to z ­jeho strany kalkul? V politice mu dlouhodobě chybí „jeho“ strana, a tak si našel nyní jako spojence lídra ČSSD?

Z operativní záležitosti vyvozujete dalekosáhlé důsledky. Byl jsem u pana prezidenta, kde jsem ho informoval, jak situaci vnímáme. Sám řekl, si vzal červený svetr jako výraz podpory tomu, co dělá Ústřední krizový štáb v čele se mnou. Takto to chápu a rozhodně z toho nedovozuji žádné spiklenecké teorie.

LN: Proč nešlo udělat poradu s­ prezidentem přes videokonferenci a třináct osob si nahusto sedlo k jednomu stolu? Chcete po lidech, aby dodržovali karanténu, přitom vrcholní ústavní činitelé nejdou příkladem. Není to ukázkové papalášství?

Šlo by to udělat na dálku. Já jsem ale toto setkání neorganizoval. Na starosti to měla Kancelář prezidenta republiky. Současně vycházím z toho, že pozvání od prezidenta republiky se neodmítá. Veškeré další aranžmá bylo v ­rukou Kanceláře prezidenta republiky.

LN: Doporučil byste mu změnit napříště formát schůzek?

Nejsem tu od toho, abych někomu něco doporučoval. Pokud někdo něco organizuje, nese za to taky odpovědnost.

LN: Je pravda, že jste v Lánech řešili i možnost ještě přísnějších opatření v boji proti koronaviru, jak zaslechly LN?

Nebudu komentovat uzavřené jednání. Jednání poradního sboru prezidenta beru na úrovni jednání Ústředního krizového štábu a ta jsou ze zásady neveřejná.

LN: V úvodu jste ale zmínil, že jste skeptický k uvolňování opatření. Byl byste tedy pro ještě přísnější?

Já říkám, že opatření máme nastavená správně. Nyní máme čekat, jak zaberou. Vidíme, že zabírají, ale rozhodně nemáme vyhráno. Z mého pohledu není důvod cokoli měnit. Je potřeba vydržet a počkat, jak zaberou.

LN: Opozice ve sněmovně tepala vládu za nedostatečný plán, s ­nímž by předstoupila před veřejnost, jak se bude situace vyvíjet. Co to konkrétně znamená vydržet a počkat?

Plán nemá nikdo na světě. Jak to řekl Anthony Fauci, špičkový americký expert, nikdo nemá plán. Jediný, kdo má plán, je samotný virus a my musíme jednat podle toho, jak se situace vyvíjí. Samozřejmě máme matematické modely a postupy pro některé případy, ale je to pro nás všechny nová situace a zkouška. Rozhodně ale žádná vláda v moderní historii České republiky nečelila takové bezpečnostní výzvě.

LN: To ovšem bude mít nezměrné dopady i na ekonomiku. Nezaměstnanost může vyskočit k­ deseti procentům. Máte už jasno, jaká opatření by měla následovat, aby se zmírnily?

To se všechno skutečně může stát. Od toho máme odborné ekonomické týmy, aby navrhly sadu opatření. Já jsem v čele krizového resortu, který řídí tuto aktuální krizi.

LN: Už jste v souvislosti s opětovným nastartováním hospodářství slyšel nějakou chytrou radu?

Chytrých rad je spousta, ale osobně bych preferoval nějaký koncepční plán. Republika bude potřebovat něco, jako byl Marshallův plán nebo Rooseveltův New Deal. To se nedá vymyslet za odpoledne.

LN: Mnohem vážnější věc nyní prošetřuje policie. Zabývá se podezřením, zda se vedení Plzeňského kraje včetně vašeho hejtmana Josefa Bernarda nedopustilo trestného činu šíření nakažlivé nemoci. Údajně měl být v kontaktu s úředníky a­ městskými firmami, ačkoli cítil nevolnost. Co na to říkáte?

To je jinak. Policie vede šetření pro spáchání trestného činu. Podle mých informací je nevede proti žádné konkrétní osobě.

LN: Máte nějaké poznatky, že by vedení kraje nedodrželo pravidla pro karanténu?

Nemám informace z vyšetřováním. Mám obecnou informaci, že policie vede šetření, ale ne proti konkrétní osobě. Na tyto otázky musí odpovědět policie nebo státní zastupitelství.

LN: Co bude chtít Čína za to, že od ní Česko odebírá zdravotnický materiál?

Nikdy jsem s čínskou stranou nejednal o ničem jiném než o dodávkách zdravotnického materiálu. Žádné politické požadavky tam nepadly.

LN: Společnost Huawei přes prostředníka nedávno vyhrála tendr na dodávku datových úložišť do státního podniku NAKIT, který spadá pod ministerstvo vnitra. Před produkty společnosti přitom varoval předloni Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Nebyla toto první politická splátka?

Tak to není. Proběhlo standardní výběrové řízení. Proběhlo v ­souladu se všemi doporučeními NÚKIB a pan ředitel NAKIT Vladimír Dzurilla mě ujistil, že veškerá doporučení a nařízení NÚKIB byla ve výběrovém řízení zohledněna. Z mého pohledu tam tedy žádný problém není.

LN: Už ani čínský velvyslanec v ­Praze Čang Ťien-min nepatří mezi diplomaty, které by vláda jako v minulosti kritizovala. Přesto, že jeho postup vůči bývalému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi byl podle mnohých za hranou slušného chování. Pomohla mu krize v „rehabilitaci“?

Rozhodně se v tomto směru nebudu nijak vyjadřovat. Respektuji, že každý stát má právo vybrat si svého velvyslance. Přijímající stát má jen vymezené případy, kdy do toho může vstupovat. Dál bych to nekomentoval. Nepatří to k diplomacii.

LN: Zpočátku to vypadalo, že letecký most s Čínou dohodl Jaroslav Tvrdík, který se stal součástí krizového štábu. Co konkrétně udělal?

Díky němu jsme získali kontakty na výrobce přímo v Číně. Jako vnitro jsme tak schopni nakupovat od výrobců bez zprostředkovatelů. Byl také klíčový při vyjednávání s­ China Eastern a šanghajskou vládou, aby vůbec uvolnila její lety v ­tomto objemu do Česka.

LN: Byla jeho pomoc zdarma?

Ano.

LN: Řekl vám, proč to dělá?

Neptal jsme se ho na to. Beru to tak, že jestli je tu někdo, kdo umí pomoct a pomůže, patří mu za to dík, ne urážky a podezření.