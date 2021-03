Hamáček: V létě budou moci lidé stoprocentně k moři. Pokud se nestane něco nepředvídatelného

Praha V přísných protiepidemických opatřeních pokračovat je nezbytné pokračovat, říká vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nechce opakovat chybu s rychlým rozvolněním jako v minulosti. Pokud by se ale ukázalo, že se epidemiologická situace v části republiky zlepšila, mohlo by dojít k uvolňování po krajích. Léto už by tak mohlo Česko prožít volněji.

Lidovky.cz: Vláda chce do 27. dubna prodloužit nouzový stav. Co by ale mělo nastat potom? Počítáte už s nějakým pevným datem návratu dětí do škol?

Nejvyšší prioritou a tím prvním, co by se mělo otevřít, jsou právě školy, aby se do nich mohly vrátit děti. Jakmile to bude možné, vláda k tomu přistoupí.

Lidovky.cz: Kdy by se to mělo stát?

Platí obecné pravidlo, které jsem razil, ale občas s ním ve vládě narazil, že čím razantnější jsou opatření, tím kratší dobu trvají a je možné se dříve vrátit k normálu. Reaguji tím na některé notorické rozvolňovače, kteří by hned chtěli něco otevřít, ale na to není prostor. Nejdříve se musejí stlačit nárůsty nakažených k číslům jako má dnes Portugalsko nebo Německo.

Lidovky.cz: Co je číslo, které umožní rozvolnění?

Ve shodě s ministrem zdravotnictví je cílem vyprázdnit nemocnice. Tedy dostat se na tři tisíce hospitalizovaných a přibližně pod polovinu lidí na jednotkách intenzivní péče. To jsou limity z hlediska obsazenosti nemocnic. Pokud se podíváme na kritéria na Západě, tam se za snesitelnou míru považuje incidence do dvou set případů covid-19 pozitivních na milion obyvatel. Pro nás je nyní primární dostat čísla hospitalizovaných pod 3000.

Lidovky.cz: Kdy se to podle předpovědí, které má vláda, stane?

Je to věštění z křišťálové koule. Pokud ale budou lidé dodržovat opatření jako dosud, může to být v druhé polovině dubna.

Lidovky.cz: Proč není možné pustit děti do škol v okresech, které na tom jsou lépe, jako je tomu například na Zlínsku, na což poukazují i představitelé STAN?

Zrovna ve Zlíně bych neřekl, že je nákaza pod kontrolou. Uplynulý víkend jsem strávil na telefonu s krajskou radní pro zdravotnictví a řešili jsme přetékající jednotky intenzivní péče. Proto bych Zlín neoznačil za okres, kde je vše v pořádku. Celkově lze říci, že rozdíly mezi okresy nejsou veliké.

Pokud by se ale ukázalo, že se část republiky zlepšila, určitě by se dalo uvažovat o rozvolnění. Nemělo by smysl to dělat po okresech. Z toho by byl jenom zmatek. Po krajích by to ale šlo.

Lidovky.cz: Lze tedy očekávat, že by vláda mohla rozhodnout o rozvolnění v některých krajích?

Pokud mohu odhadovat, stejně jako šla epidemie od západu na východ, stejným způsobem bude i odcházet. Jestliže byly Karlovy Vary nejvíce postižené, nyní je tam viditelné největší zlepšení. Asi nebude možné otevírat například Karlovarský a řekněme zároveň Pardubický kraj. Bude to spíše ve vlně, která se bude posouvat. Musíme si vyhodnotit, jestli budou rozdíly mezi kraji natolik výrazné, aby si to zasloužilo speciální zacházení.

Lidovky.cz: Policie oznámila, že bude více kontrolovat dodržování karantény ve spolupráci s hygienou. Jak to bude vypadat v praxi?

Věřím, že všichni chtějí, abychom to už měli za sebou. Opatření fungují, což lze objektivně doložit. Epidemii se podařilo otočit; křivka klesá. Není to pravidlem všude v Evropě. Pokud se podíváme okolo, Německo, Rakousko, Polsko stoupá. Razantně stoupá i Maďarsko. Nyní chceme křivku u nás co nejrychleji stlačit dolů, proto je potřeba efektivně kontrovat karanténu. Nyní o tom probíhá jednání mezi policií a hygienou. Ministerstvo vnitra a policie chce po hygieně a ministerstvu zdravotnictví metodiku kontroly, jak má policie postupovat. Chceme slyšet, jak bude zajištěna ochrana policistů, jakými prostředky mají být vybaveni.

Lidovky.cz: Kolik na to policie nasadí lidí?

Policie je nyní hodně vytížená. Nepočítáme s tisíci policisty. Hygiena má 400 kontrolorů. Podobné číslo by mělo být i u policie.

Lidovky.cz: Co chcete udělat, abyste předešli zpolitizovanému rozhodování o rozvolnění v předvečer sněmovních voleb? Aby se neotvíralo, když nebude situace dobrá, jako se stalo loni v září a pak znovu v lednu?

Já rozhodně budu proti jakémukoli rychlému rozvolňování. Musíme to vydržet. Tlak na to ale bude obrovský. Když slyším notorické rozvolňovače z ODS, kteří by zrušili uzávěry okresů, které zabírají, to je recept na průšvih. Křivka by se okamžitě otočila. Náklady spojené s opatřeními by přišly vniveč. Tuhle chybu jsme už několikrát udělali a já nedopustím, aby se to opakovalo.

Lidovky.cz: Kdy by podle současného harmonogramu dodávek vakcín měly být proočkovány dvě třetiny společnosti, důležité pro kolektivní imunitu?

Jak jsem viděl harmonogram dodávek, tak by dvě třetiny společnosti měly být proočkované v létě. Myslím si, že to bude v polovině prázdnin. Samozřejmě, že bude také záležet na tom, jestli získáme nějaké vakcíny navíc.

Lidovky.cz: Rozumím tomu správně, že k 31. červenci by mělo být proočkováno více než šest milionů občanů?

Je to tak. Znamená to ve skutečnosti dvanáct milionů vakcín, protože kromě Johnson & Johnson jsou všechny dvoudávkové. Dodávky jsou takto naplánované.

Lidovky.cz: Počítá se i s redukcí dodávek od některých výrobců?

Bohužel s redukcemi se nepočítá. Ministerstvo zdravotnictví je v odhadech schopné vidět dopředu na čtrnáct dní podle toho, co hlásí jednotlivé firmy. Doufám, že k žádným masivním redukcím docházet nebude. Naopak věřím, že se pochlapí Evropská unie a zakáže export vakcín mimo Evropu, než budou její občané proočkovaní. Dochází k absurdní situaci, že se v Evropské unii vyrábí vakcíny, které jí chybějí, protože se vesele exportují.

Lidovky.cz: Kam?

Zejména do Velké Británie. Je to dáno tím, že AstraZeneca je britská firma. Ze svých továren v EU si stahuje vakcíny. Současně ale není reciprocita. Takový postup je dlouhodobě neakceptovatelný.

Lidovky.cz: Dokážete si představit celounijní zákaz pro vývoz vakcín a jejich nouzové zabrání pro potřeby vakcinace v EU?

To je přesně to, o čem nyní mluví Evropská komise. Jedná o tom předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Lidovky.cz Podporujete to? A má tento návrh šanci na úspěch i u dalších zemí?

Je to správný krok. Minimálně jsem zaznamenal, že von der Leyenovou podpořila i německá kancléřka Angela Merkelová.

Lidovky.cz: Budou moci lidé v létě na dovolenou k moři?

Stoprocentně. Pokud se nestane něco nepředvídatelného, například že v cílových destinacích propukne nekontrolovatelné šíření pandemie, mělo by být léto podobné tomu, jaké bylo loni. Asi jen bude větší důraz na testování a dokladování protilátek nebo očkování.

Lidovky.cz: Co říkáte na to, že s možnými změnami ve vládě včetně klíčového ministra zdravotnictví čeká premiér na sjezd ČSSD, jak v pondělí naznačil po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Vy jako současný předseda přemýšlíte o výměnách vládních kolegů po sjezdu, pokud budete znovu zvolen?

Nerozumím této mediální hysterii. Svého času byli kremlologové, kteří zkoumali každé vyjádření z Kremlu, teď jsou babišologové a zemanologové. Chápu, že to nahání čtenost, ale tady platí koaliční smlouva. O obsazení resortu rozhodují strany, kterých se daný resort týká.

Lidovky.cz: Můžete odpřisáhnout, že soupiska ministrů za ČSSD se po sjezdu nezmění?

To rozhodně neodpřisáhnu, protože žádný bianco šek žádnému z ministrů za ČSSD nedám. Říkám to dlouhodobě. Není potřeba, aby získal některý z ministrů pocit, že je neodvolatelný.

Lidovky.cz: Není to tak, že čekáte, jak dopadne sjezd a pak případně „potrestáte“ ministra Petříčka za to, že kandidoval na předsedu proti vám?

Jsme demokratická strana. U nás může kandidovat, kdo chce. Nebudu se ale přihlašovat k takovým spekulacím.

Lidovky.cz: V pondělí se na vás snesla kritika za nehospodárné a netransparentní nákupy ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Připouštíte, že jste udělal chyby?

Zprávu jsem detailně přečetl a jsem schopen cokoli vysvětlit. Snažili jsme se to objasnit i NKÚ. Něco akceptovali, něco ne. Pokud nám jsou vyčítány cenové rozdíly při nákupu respirátorů, rád bych řekl, že průměrná cena respirátoru FFP2, které jsme dováželi z Číny, byla mezi 50 až 60 korunami. Co se týká cifry 440 korun jako nejvyšší ceny za kus v resortu ministerstva vnitra, to byl ojedinělý nákup dvou tisíc respirátorů FFP3 v počátku pandemie. Nakoupila je, tuším, loni 13. března, policie v situaci, kdy nebylo nic a shánělo se cokoli.

Lidovky.cz: NKÚ ale kritizoval ministerstvo vnitra i za problematický transport dodávek z Číny. Ani to nebyla chyba?

Pokud se nám vyčítá, že jsme vozili zboží třetím subjektům a že nám hrozí nějaká finanční ztráta, to už bylo vypořádané. Drtivá většina z 81 milionů korun nám už byla zaplacena; zbývá několik transakcí.

Lidovky.cz: Kontroloři upozorňují i na nedostatečnou kvalitu ochranných pomůcek, které nebyly řádně otestované. I za tím si stojíte?

Je to paradoxní. NKÚ nás ve zprávě zkritizovalo, ale když se podíváte do datové sady k nálezu, ukazuje se, že z hlediska kvality většina dodávek ministerstva vnitra prošla testem kvality. Ve třech případech, kdy respirátory neprošly, jsme je okamžitě reklamovali. Zboží bylo nahrazeno, což potvrdil i NKÚ. I z hlediska kvality jsme obstáli. Drtivá většina problémů se týká nákupů ministerstva zdravotnictví. NKÚ to sice v tiskové zprávě říká, ale asi v zájmu větší údernosti míchá jablka s hruškami. My ale máme svědomí čisté.

Lidovky.cz: Jak je možné, že k daru od J&T a EPH 1,8 milionu ochranných prostředků není náležitá dokumentace a že se neví, kde ty ochranné pomůcky skončily?

Ono se to ví. NKÚ jsme předali kompletní seznamy, jak byly ty věci distribuované. My jsme od těchto společností dostali seznam příjemců, kam to rozvezly. Kladu si otázku, v čem NKÚ vidí problém, když to zaplatily J&T a EPH a zajistily distribuci. Tato operace nestála stát ani korunu. Ze strany NKÚ je to formalismus. Pokud firmy, které se rozhodnou pomáhat, říkají, že to příště neudělají, protože nechtějí nechat špinit své jméno, tak to svědčí o práci NKÚ.

Lidovky.cz: Jak chcete s ČSSD uspět ve volbách, když nyní máte v průzkumech jen 4,5 procenta hlasů? Spoléháte na zázrak?

Nespoléháme na zázrak. Musíme si to odpracovat. Pro začátek by bylo dobré, aby se sociální demokracie po několika letech, kdy působila jednotně, nezačala hádat. Když koukám na poslední průzkumy, ve kterých jsme poklesli, a čtu komentáře agentur, tak se všechny shodují, že jedním z důvodu poklesu je to, že působíme rozhádaně. K tomu přispívá i to, že někteří sociální demokraté zpochybňují práci ČSSD. Například pan hejtman Martin Netolický, který uvedl, že se stydí za vládu. To imagi strany rozhodně nepřidá. To patří na stranické konference, ne do médií. Já to nedělám. Kritiku si nechávám na stranickou půdu.