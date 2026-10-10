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Ani úspěch, ani neúspěch. Zatím mi kvůli koalici nikdo nevolal, říká Hušbauer

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  23:21aktualizováno  23:21
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Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10....

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10....
Volební štáb Hnutí ANO na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10. října...
„Odvoleno. Jsem táta a chci, aby se děti vracely domů bezpečně. Jsem Pražan a...
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10....
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Pražské hnutí ANO je připravené jednat o koalici se všemi stranami kromě Pirátů. Jeho lídr Jan Hušbauer to uvedl v reakci na průběžné výsledky komunálních voleb, podle kterých hnutí získávalo zhruba 15 procent hlasů a 11 mandátů. Výsledek v Praze neoznačil za úspěch, ale ani neúspěch. S povolebním vyjednáváním chce začít až po sečtení všech hlasů. „Zatím mi ale nikdo nevolal,“ podotkl.

„Není to úspěch, ale není to ani neúspěch,“ řekl Hušbauer. Poděkoval voličům, kteří podle něj dali najevo, že stojí o změnu v řízení hlavního města. ANO podle něj nabídlo Pražanům alternativu k dosavadnímu vedení města, nyní ale záleží na tom, zda budou chtít změnu i ostatní politické strany.

Až do sečtení kompletních výsledků v Praze nechtěl pražský lídr ANO komentovat, zda bude sám od sebe s někým aktivně jednat. „Potom si to vyhodnotíme. A jsme připraveni jednat se všemi kromě Pirátů,“ sdělil. Vedení ANO se přitom vymezovalo kvůli kauze Dozimetr vůči vzniku možné koalice ANO se STAN.

„Povolební vyjednávání v Praze povedu já a povede je můj tým. A je to na mně, jakým způsobem budeme směřovat povolební vyjednávání,“ připomněl Hušbauer.

S případnými partnery chce spolupracovat podle toho, zda budou ochotni prosazovat programové priority ANO. Za důležitou označil také spolupráci magistrátu s vládou. Premiér Andrej Babiš i další představitelé vládního hnutí podle něj deklarovali zájem s Prahou spolupracovat.

Hušbauer zároveň odmítl, že by ANO mělo automaticky zamířit do opozice. Připomněl také, že hnutí podle něj v uplynulých osmi letech působilo jako konstruktivní opozice a že jeho podpora byla důležitá například při schvalování Metropolitního plánu.

Podle Hušbauera zafungoval antibabiš

Odrazila se na výsledku i výměna původního lídra Ondřeje Prokopa, který v politice skončil kvůli aféře s byty? Hušbauer to odmítl. „Rozhodně ne. Naše kampaň byla vedená skvěle, já jsem do ní dal všechno. A jak už jsem zmínil, tak my jsme byli připraveni nabídnout Praze změnu,“ řekl s tím, že i tentokrát v kampani zafungoval antibabiš od ostatních politických stran v Praze.

„Uvidíme, jestli stejnou tématiku pojedou ostatní politické strany i po volbách. My jsme tady, my jsme připraveni jednat, a nabídnout Praze tu potřebnou změnu, aby se konečně posouvala a investovala do důležitých oblastí, jako je doprava, bezpečnost, bydlení,“ zmínil Hušbauer.

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