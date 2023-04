Mediální expert Jirák: ČT se musí poučit z prezidentské volby. Emoce do debat nepatří

Lidovky.cz: Vaše analýza ukázala, že Česká televize při předvolebních debatách v lednu porušila princip nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům. Jak to číst? Pochybila podle vás ČT?

My se i v naší analýze snažíme s panem kolegou Charvátem vysvětlit, že jestli porušení bylo, či nebylo oprávněné, musí rozhodnout jiní. To nám nepřísluší.

Jsme si vědomi toho, že mohou nastat okolnosti, že z nějakého důvodu je nutné se v nestrannosti vychýlit. Avšak jestli tato situace nastala, nebo ne, to ať posuzují politici a jiní ve veřejné debatě.

Lidovky.cz: Jaké zjištění považujete za nejzávažnější?