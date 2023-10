Kočka zbraní vydíral podnikatele, uznal soud. Potrestal ho podmínkou

Verdikt tvrdí, že Řezníček, Kočka a Krumlovský vydírali sedmapadesátiletého jednatele v červnu 2021, protože ho chtěli přimět, aby se vzdal vlivu ve své společnosti ve prospěch jejího dřívějšího jednatele. Přijeli za ním do jeho pracoviště v Praze 4. Kočka s Řezníčkem se dostavili rolls-roycem. Krumlovský, který byl tehdy ve zkušební době podmíněného propuštění z vězení, jiným vozem.

Řezníček pak znepřátelenému podnikateli podle soudu vyčetl, že kvůli němu přišel o zakázku, a dal mu dva pohlavky a ránu pěstí do obličeje. Zlomil mu zub a protrhl ušní bubínek. Trojice z kanceláře odešla poté, co si všimla kamery na stěně. Kočka tam předtím sebral kobercový nůž, namířil s ním proti tělu napadeného podnikatele a řekl „aby sis pamatoval, tohle není žádný film“.

Právě kamerový záznam byl jedním z hlavních důkazů proti obžalovaným. „I z toho, že na stěně kanceláře visí obraz Dona Corleona, což je poměrně známý mafián, je zjevné, že to, co tam obžalovaní přišli řešit, nebylo popíjení čaje o páté,“ poznamenala předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 Helena Strnadová.

Řezníček, kterého soud vedle vydírání uznal vinným i z ublížení na zdraví, napadení přiznal. Muži zaslal omluvný dopis a 20 000 korun, přispěl také na činnost Bílého kruhu bezpečí. Odmítl však to, že chtěl po poškozeném jeho společnost. Uvedl, že muž na něj byl vulgární a situace vypjatá, a tak mu dal několik pohlavků. „Toho, že jsem se nechal unést, lituji,“ prohlásil.

Šestapadesátiletý Kočka od počátku tvrdí, že je nevinen. „V klidu jsem přišel a v klidu jsem odešel. Prakticky jsem tam byl náhodou,“ řekl při dnešním jednání. Jeho advokát Vlastimil Rampula dodal, že Kočka se s napadeným ani neznal a do objektu za Řezníčkem vstoupil až ve chvíli, kdy odtamtud slyšel zvýšené hlasy. Podle soudkyně to ale vyvrátil kamerový záznam. „Soud neuvěřil tomu, že pan obžalovaný nevěděl, proč na tom místě je a co se tam řeší,“ konstatovala. Kočkovi vyměřila zkušební dobu v délce 3,5 roku. Pokud se v ní nebude chovat řádně, bude si muset odpykat 2,5 roku za mřížemi.

Obžalovaným hrozilo až osmileté vězení. Státní zástupce Tomáš Saňa v závěrečné řeči navrhl, aby soud Řezníčkovi a Kočkovi uložil trest na spodní hranici trestní sazby - tedy dva roky odnětí svobody ve věznici s ostrahou. Pro Krumlovského chtěl trest v dolní polovině sazby. Po vyhlášení verdiktu si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolá. Stejně postupovali i obžalovaní s výjimkou Kočky, který si podal odvolání rovnou.

14. července 2021

Řezníček má v z minulosti v rejstříku trestů pět záznamů, z toho jeden za vydírání a dva za ublížení na zdraví. Kočka má záznamy dva, z toho jeden rovněž za vydírání. Krumlovský jich má šest včetně jednoho vydírání.

Další Kočkovu kauzu údajných daňových podvodů a praní špinavých peněz projednává od loňského března pražský městský soud. Policie v případu obvinila 26 lidí a čtveřici společností včetně Kočkovy úklidové firmy Prostor. Podle obžaloby zkrátili daně o zhruba 150 milionů korun. Pět obviněných už uznalo svou vinu a dohodlo se na výši trestu se státním zástupcem.

Bratra Jana Kočky zastřelil v roce 2008 v pražské restauraci Monarch Bohumír Ďuričko, kterého soud poslal na 12,5 roku do vězení.