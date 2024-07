Kateřino, stačilo! Konečná rozzlobila Lipavského dopisem o „neonacistickém Azovu“

„Pluk Azov je to nejhorší z ukrajinského nacionalismu a neonacismu. Pluk založený rasistou, členem Pravého sektoru Andrejem Biletským přezdívaným „Bílý vůdce“ (v současné době velitel zmíněné 3. útočné brigády), vedený Denisem Prokopenkem, neonacistou a fotbalovým chuligánem Dynama Kyjev. Ostatně činnosti tohoto pluku v minulosti kritizoval mj. i Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,“ píše mimo jiné Konečná v dopise, který zveřejnila na síti X.

To se nelíbilo šéfovi české diplomacie, jemuž byl dopis směřován, a ihned zareagoval na síti X. „Kateřino, stačilo. Při čtení jsem zaváhal, za jaký stát jste to byla zvolena,“ uvedl Lipavský. Příslušníci 3. brigády pluku Azov přijedou do Prahy ve středu.

Jakkoliv současní členové brigády odmítají obvinění z extremismu i vazby na krajně pravicová hnutí, Kreml využil její původ k tomu, aby svou invazi vykreslil jako boj proti nacismu na Ukrajině. Stejnou rétoriku teď podle Lipavského použila i europoslankyně.

„Brzy si připomeneme výročí okupace sovětskými tanky. Ty stejné tanky nyní vraždí na Ukrajině a Putin by je rád viděl ještě dál. Jestli někdo napodobuje nacisty, vražděním a unášením dětí, je to Rusko,“ dodal ministr.

„Lipavský buď neumí číst, nebo nemá protiargumenty“

„Pan ministr buď neumí číst, nebo nemá protiargumenty k tomu, co jsem napsala. Reaguje jako správný příslušník asociální vlády Petra Fialy, která když nemá protiargument, tak se zmůže na tupé nálepkování,“ uvedla na dotaz iDNES.cz europoslankyně k Lipavského vzkazu. Podle ní je jako ministr naprosto nekompetentní.

„Jedná se o soukromou akci organizátorů, účastnit se jí nebudu. Celý život bojuji proti extremistickým ideologiím, včetně té nacistické nebo komunistické,“ uvedl pro iDNES.cz ke kauze Lipavský. Dodal, že vyjádřením na sociální síti chtěl pouze poukázat na Konečné „zjevnou licoměrnost“.

Předsedkyně KSČM ve svém dopise také zmínila, že jiná evropská města, mezi nimiž je například Berlín, Rotterdam či Brusel, návštěvu Azovu pro odpor veřejnosti zrušilo. „Realizaci takovéto akce, která legitimizuje a propaguje neonacismus, je nutné radikálně odmítnout i v České republice,“ vyzvala ministerstvo zahraničí.

Neformální diskuze i charitativní aukce

Středeční setkání je součástí „tour po Evropě“ třetí útočné brigády, minulý týden její členové navštívili Polsko. Podobné akce se měly konat také v Německu, Nizozemsku a Belgii. Organizátoři je ale zrušili, rozhodnutí vysvětlili bezpečnostními důvody. V pátek 2. srpna by měli příslušníci brigády přijet do Vilniusu.

Akce brigády v Praze má podle organizátorů umožnit neformální diskusi s vojáky z fronty o vývoji války a budoucnosti Ukrajiny. Součástí je také charitativní aukce, jejíž výtěžek má jít na potřeby brigády.

„Miliony Ukrajinců odešly do zahraničí a naši lidé jsou dnes všude. Víme, že vám chybí domov a rádi byste se vrátili. Třetí útočná brigáda si zvolila cestu boje a brání Ukrajinu na bojišti. Do našich řad se můžete přidat i vy. Můžete také na dálku podporovat armádu nebo vytvořit místní iniciativu. V této bitvě je potřeba každý,“ uvedli organizátoři v popisu události.

Vojáci Azovu sehráli na jaře 2022 klíčovou roli při obraně Mariupolu, kde řadu týdnů bojovali proti ruské přesile, v obklíčení a s nedostatkem munice. Na Ukrajině bývají oslavováni jako hrdinové, jejich odpor v mariupolských ocelárnách se stal symbolem ukrajinské houževnatosti ve válce proti Rusku. Pravidelná shromáždění vyzývají k propuštění stovek členů z této jednotky, kteří už dva roky zůstávají v ruském zajetí.

Moskva dlouhodobě vykresluje Azov jako nacistickou organizaci a obviňuje ji ze zvěrstev, aniž by však předložila konkrétní důkazy. V roce 2022 ruský Nejvyšší soud oficiálně označil Azov za teroristickou skupinu.

Původně dobrovolnická jednotka se zformovala v roce 2014 jako prapor Azov, přičemž jejím cílem byl boj proti Ruskem podporovaným separatistům na východě Ukrajiny. Bojovníky tehdy čerpala zejména z řad krajně pravicových kruhů. Později však jednotka prošla reorganizací, rozšířila se na pluk a v roce 2023 na brigádu.