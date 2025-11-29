Motoristé trvají na nominaci Turka. Udělali jsme vstřícné gesto, řekl Macinka

Nominaci Filipa Turka do vlády na místo ministra životního prostředí bere předseda Motoristů Petr Macinka jako „vstřícné gesto“. Nechce blokovat vznik kabinetu, zároveň však trvá na tom, že Turek bude členem budoucí vlády. Řekl to v diskusním pořadu Za pět minut dvanáct. Ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (ODS) naopak uvedl, že podle něj by Turek ve vládě být neměl. „Odpovědnost za jeho jméno nese Andrej Babiš,“ řekl.
Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem kde probral sestavování vlády i Filipa Turka. (20. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)
Petr Macinka (Motoristé) odjíždí po jednání s prezidentem Petrem Pavlem kde...
Česká republika představila nové logo pro svou vizuální identitu. Na snímku je...
Předseda Motoristů Petr Macinka při příchodu na koaliční jednání o nové vládě v...
„Chtěli jsme udělat vstřícné gesto, abychom neblokovali vznik vlády,“ okomentoval Macinka výměnu resortu, který má Turek řídit. Zopakoval, že Filip Turek je klíčový člen Motoristů. „Pevně věřím, že ve vládě bude, my ho nominovat budeme,“ dodal.

„Je to Turkovo rozhodnutí, že se chce stát členem vlády, a on ví, jakou má minulost,“ podotkl končící ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS). Podle něj odpovědnost za jména, která na Hrad nese, má Andrej Babiš (ANO).

„Už v minulosti jsem se ale nechal slyšet, že si myslím, že by Filip Turek neměl být členem vlády,“ uvedl Lipavský.

Pravděpodobný příští premiér Babiš ve středu přinesl prezidentovi Petru Pavlovi seznam kandidátů ANO, SPD a Motoristů na ministry. Motoristé nově navrhují Turka na ministra životního prostředí, ačkoliv jej původně chtěli do čela diplomacie.

V Černínském paláci by měl naopak usednout předseda Motoristů Macinka, který byl původně kandidátem na ministra životního prostředí. Prezident po schůzce s Babišem zopakoval, že trvají jeho výhrady vůči Turkovi jako členovi vlády.

Podle Babiše jsou za tím právní důvody. Macinka řekl, že neví o žádných právních překážkách, Turek je podle něj bezúhonný člověk. Požádal prezidenta o schůzku. „My opravdu nemáme žádné podklady k tomu ,že by za problémy kolem jmenování Turka byly právní důvody. Spíše to působí jako sada novinových titulků,“ okomentoval předseda Motoristů.

Lipavskému vadí výrok o pálení vlajky EU

Macinka v nové vládě pravděpodobně nahradí Lipavského ve funkci ministra zahraničních věcí. „Doufám, že tak jako jste se omluvil paní poslankyni Zuzaně Majerové za nevhodné výroky, tak se stejně omluvíte za slova, že lze beztrestně spálit vlajku Evropské unie,“ vyzval předsedu Motoristů Lipavský.

Macinka před dvěma lety v internetové televizi XTV mluvil o možnosti beztrestně spálit vlajku Evropské unie. „Velkoformátová evropská vlajka použitelná jako vlajka, prapor, šála, kabát nebo na podpal,“ řekl o unijní vlajce. Její spálení by nebylo trestným činem, upozornil tehdy. Podle Lipavského jsou takovéto výroky od budoucího ministra zahraničí neakceptovatelné.

Podle Macinky šlo o politický teleshopping a propagaci evropských hodnot a myšlenek. „Já sám Evropskou unii podporuji,“ řekl.

Postoj k Ukrajině nebude tak odlišný, ujistil Macinka

Macinka ujistil, že žádné zásadní změny ve směřování zahraniční politiky se od nové vlády očekávat nemá. „Spíše bych použil slovo kontinuita,“ uvedl. V otázce řešení války na Ukrajině podporuje jakékoliv diplomatické řešení. Postoj nové vlády k Ukrajině nebude podle něj zas tak odlišný od končícího kabinetu.

„Rusko ohrožuje Evropu a my se podle toho musíme chovat. V prohlášení vznikající vlády nic takového nevidím,“ podotkl ministr zahraničí v demisi.

Podle Macinky programová prohlášení nejsou o válce na Ukrajině. „Zahraniční politika nejsou jen bezpečnostní politika a Ukrajina. To byla ta politika odcházející vlády, která byla odmítnuta ve volbách,“ dodal.

