Lipavský předvolal ruského velvyslance kvůli dronům v Polsku, přijal ho náměstek

  17:59aktualizováno  18:03
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu) ve čtvrtek nechal do Černínského paláce předvolat ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského kvůli středečnímu průniku ruských dronů do polského vzdušného prostoru. Zmejevskij dorazil na ministerstvo odpoledne, podle diplomatických zvyklostí ho přijal náměstek ministra Jan Marian, uvedl mluvčí úřadu Daniel Drake.
„Rozhodl jsem o předvolání ruského velvyslance. Ruské drony v Polsku jsou čistou provokací Kremlu. Česko stojí pevně za Polskem. Území aliance budeme bránit,“ uvedl ministr.

Ruské diplomaty si ve čtvrtek předvolaly též Španělsko a Nizozemsko, Polsko tak u ruského chargé d’affaires učinilo už ve středu.

Polská armáda uvedla, že v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země Severoatlantické aliance (NATO) po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany.

Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š, podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) by tak mohlo učinit do tří dnů.

Zmejevského nechal Lipavský předvolat také v únoru kvůli výhrůžkám senátorce Miroslavě Němcové (ODS) od představitelů Ruska kvůli falešnému příspěvku na síti X, který obsahoval výzvu k opětovné blokádě Leningradu. Zmejevskij byl předvolán na ministerstvo dříve také kvůli ruskému vzdušnému úderu na ukrajinská města nebo kybernetickým útokům na české instituce a kritickou infrastrukturu.

Ruské velvyslance si kvůli dronům v Polsku také předvolalo několik zemí v Evropě.

