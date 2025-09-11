Lipavský předvolal ruského velvyslance kvůli dronům v Polsku, přijal ho náměstek

„Rozhodl jsem o předvolání ruského velvyslance. Ruské drony v Polsku jsou čistou provokací Kremlu. Česko stojí pevně za Polskem. Území aliance budeme bránit,“ uvedl ministr.
Ruské diplomaty si ve čtvrtek předvolaly též Španělsko a Nizozemsko, Polsko tak u ruského chargé d’affaires učinilo už ve středu.
Polská armáda uvedla, že v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země Severoatlantické aliance (NATO) po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany.
Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š, podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) by tak mohlo učinit do tří dnů.
Zmejevského nechal Lipavský předvolat také v únoru kvůli výhrůžkám senátorce Miroslavě Němcové (ODS) od představitelů Ruska kvůli falešnému příspěvku na síti X, který obsahoval výzvu k opětovné blokádě Leningradu. Zmejevskij byl předvolán na ministerstvo dříve také kvůli ruskému vzdušnému úderu na ukrajinská města nebo kybernetickým útokům na české instituce a kritickou infrastrukturu.
Ruské velvyslance si kvůli dronům v Polsku také předvolalo několik zemí v Evropě.