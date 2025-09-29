„Jan Mádl, náš kandidát v Jihočeském kraji, měl ve čtvrtek ráno vážnou autonehodu a štěstí v neštěstí. Mokrá silnice, smyk, strom a z toho 5 zlomených žeber a pohmožděná plíce. Je zázrak, že to přežil,“ napsal Vít Rakušan v příspěvku na sociální síti X.
Předsedu Starostů překvapil pacient zotavující se v motolské nemocnici svým záměrem pokračovat v předvolební kampani a setkat se se svými podporovateli přímo v nemocničním pokoji.
Mádl byl podle svého vyjádření na Facebooku na cestě do práce, když se na dálnici dostalo jeho auto vinou aquaplaningu do smyku a vyjelo mimo silnici, kde narazilo levým bokem do stromu. O tom, že přežil, rozhodlo podle něj jen pár desítek centimetrů.
„Už jsem viděl hodně lidí, u kterých bych řekl, že do kampaně za demokratickou #101 dávají hodně. Nikdo z nich u toho ale neměl kapačku nebo nemocniční košili. Jel jsem ho přivítat mezi znovunarozenými, popřát mu, ať je brzo v pořádku, a poděkovat mu za možná až trochu moc obětavý přístup ke společnému výsledku,“ dodal v příspěvku Rakušan.
Mádl založil v roce 2018 v Českých Budějovicích hnutí Čisté Budějovice. V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny kandiduje za hnutí STAN jako čtyřka v Jihočeském kraji.