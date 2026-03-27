V Dozimetru bude svědčit exčlen dozorčí rady DPP. Dříve ho obvinili z úplatkářství

  7:05aktualizováno  7:05
V pátek bude u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr vypovídat Jan Marek. Bývalý politik TOP 09 působil v inkriminovaném období v dozorčí radě Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Na pozici rezignoval po zásahu kriminalistů v sídle podniku na podzim 2024. Kriminalisté ho tehdy obvinili z přijetí úplatků v celkové výši dvou milionů korun za to, že ovlivní generálního ředitele.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tím byl tehdy v DPP Petr Witowski, který před soudem vypovídal z pozice svědka ve čtvrtek. Marek přijetí úplatku popřel, cítí se nevinen a v hlavní větvi kauzy Dozimetr tak také má vypovídat z pozice svědka. Podle vyšetřovatelů se ale Marek účastnil schůzek s důležitými lidmi v TOP 09, kteří v nějaké roli figurují i v Dozimetru.

Například s tehdejšími spolustraníky Jiřím Pospíšilem či Jiřím Fremrem, o kterém obviněný spolupracující Pavel Kos tvrdí, že přijal úplatek ve výši dvou milionů korun. Právě přes TOP 09 údajně Marek získal místo v dozorčí radě pražského dopravního podniku. Na tuto pozici ho na konci roku 2018 nominovala koalice Spojené síly pro Prahu složená z TOP 09, hnutí STAN a několika členů KDU-ČSL.

Dosazování loajálních lidí do vedoucích pozic DPP za účelem ovlivňování zakázek je jedním z hlavních bodů obžaloby vznesené vůči zlínskému podnikateli Michalu Redlovi, který byl údajně hlavou celé skupiny, a jeho spolupracovníkům Petru Hlubučkovi nebo Martinu Vejsadovi a Daliboru Kučerovi.

