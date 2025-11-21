Zemřel Jan Patočka. Chartistovi a synovi významného filozofa bylo 80 let

Autor:
  10:18aktualizováno  10:18
Ve věku 80 let zemřel Jan Patočka mladší, chartista, novinář a syn stejnojmenného význačného českého filozofa a disidenta. O jeho úmrtí v pátek na Facebooku informovala Knihovna Václava Havla.
Fotogalerie4

Zemřel Jan Patočka (ve výřezu), syn profesora Jana Patočky. | foto: koláž iDNES

Jan Patočka mladší se narodil v roce 1945 jako syn známého českého filozofa Jana Patočky a jeho manželky Heleny.

Patočka mladší pracoval v sedmdesátých letech v dělnických povolání. V roce 1977 se stal signatářem Charty 77. Od roku 1990 působil jako novinář a v letech 1991 až 1992 byl šéfredaktorem Českého deníku.

Jako dvaatřicetiletého ho na několika fotografiích z otcova pohřbu zachytil fotograf Ondřej Němec. Jan Patočku staršího za jeho aktivity a vliv na Chartu 77 opakovaně vyslýchala v roce 1977 StB. V březnu téhož roku byl po jednom z nich hospitalizován v nemocnici s podezřením na infarkt. Následně zemřel na mozkovou příhodu.

Jeho pohřeb se stal významnou událostí protikomunistického odporu. Rozloučit se s ním přišla mnoho lidí, včetně chartistů a disidentů. Zástupci komunistického režimu se si významnosti události byli vědomi a snažili se ji co nejvíce narušit.

Nejdříve se snažili měnit datum a čas pohřbu, poté nad hřbitovem proletěla helikoptéra, která měla přerušit proslovy nad rakví. Pohřbu se účastnilo mnoho policistů v civilu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.