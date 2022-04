Kauza Petržílka se táhla, řekl Ústavní soud. Exzpravodajec požádá o odškodné

V počátcích kauzy jsou odposlechy, které zveřejnila Mladá fronta DNES. Naznačovaly vliv podnikatele Romana Janouška na kroky hlavního města pod vedením primátora Pavla Béma.

Obžaloba tvrdila, že nahrávky poskytl Petržílek podnikateli a politikovi Věcí veřejných Vítu Bártovi. Oba muži vinu popírali. Koncem loňského roku byli zproštěni, prozatím nepravomocně, odvolací soud bude teprve rozhodovat.

„ÚS jednoznačně řekl, že po procesní stránce to trestní řízení je neústavní, protože trvá neúměrně dlouho,“ řekl Petržílkův advokát Václav Němec. Věří, že jeho klient bude definitivně zproštěn.

„Nepochybně poté, co trestní řízení bude pravomocně skončeno, vyčíslíme s klientem škodu, která mu tímto desetiletým trestním řízením vznikla. Bohužel žádná finanční částka a kompenzace ze strany státu nenahradí to, že ten zásah do jeho pracovního, osobního a rodinného života byl naprosto fatální,“ řekl Němec.

Petržílek kritizoval délku řízení opakovaně, dvě jeho stížnosti v letech 2016 a 2017 ústavní soudci odmítli, nyní už konstatovali porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů. Zdržení spadá zejména do období, kdy se kauzou zabývalo státní zastupitelství.

Stíhání začalo v roce 2013, Petržílek byl ze začátku ve vazbě, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality jej postavil mimo službu. Svou práci nemohl vykonávat po řadu dalších let, protože se kauza vlekla.