„Zvýšení této daně by mělo další dva žádoucí efekty. Do státní pokladny by mnohem více přispívali zahraniční vlastníci nemovitostí, kteří své příjmové daně odvádějí většinou doma. Dále – nemovitost se stane mnohem více investiční než spotřební záležitostí. Lidé, když platí vyšší daň, mají větší tendenci nemovitost pronajímat a tím zvýšit množství bytů, které jsou k pronájmu. Vyšší nabídka bytů vede k nižší ceně a k lepšímu přístupu (mladých) rodin k bydlení,“ vysvětluje ekonom.

Aby však taková reforma byla politicky průchozí, je podle něj potřeba ji spojit s úlevami jinde. Například snížením daně z příjmů.

Lidovky.cz: Je možné snižovat deficity veřejných rozpočtů bez zvýšení daní?

V situaci, kdy je ekonomika v recesi a snižuje se hrubý domácí produkt, je to velmi těžké, protože se automaticky snižují příjmy a zvyšují výdaje rozpočtu. A bez nějaké reformy, která by buď snížila výdaje, anebo zvýšila příjmy či obojí, se situace nezlepší. Ale naopak. Kdyby nám ekonomika poměrně rychle rostla, pak se dá schodek rozpočtu snížit tím, že stát má automaticky vyšší příjem z daní. Rostoucí ekonomika generuje více daňových příjmů. Jestliže budeme i nadále v recesi, budou příjmy čím dál nižší a výdaje vyšší. Zatím nemáme vysokou nezaměstnanost, ale pokud se dostaneme do fáze, kdy se začne zvyšovat, výdaje státu porostou.