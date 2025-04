Připomněla také, že za minulý rok se povedlo na Ukrajinu dodat jeden a půl milionu kusů dělostřelecké munice různých ráží. „Z úst amerického ministra obrany sem slyšela poděkování za muniční iniciativu, vyzval další státy, aby se finančně zapojily,“ uvedla ministryně.

Podle Černochové iniciativa mír ve válce na Ukrajině neohrožuje. „Musíme se snažit pro Ukrajinu vyjednat co nejlepší podmínky pro vyjednávání, Ukrajině pomůže nejvíc, když bude silná a bude mít dostatek materiálů.“

Ministryně obrany také doufá, že se povede prodloužit smlouva na pronájem letounů Gripen do roku 2035. Stihnout to chce ještě do podzimních voleb.

„Donald Trump prozřel v tom, že Putin je agresor,“ vidí ministryně novou naději při cestě k míru ve válce na Ukrajině. Místopředseda ANO Karel Havlíček to označil za posun, první náměstek primátora hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) ovšem vnímá jako problém dvojí podmínky míru. Trumpův návrh označil za „problematický.“

Poslanci se v pořadu České televize Otázky Václava Moravce také hádali o přesných číslech, které se týkají zvýšení výdajů na obranu. Karel Havlíček se několikrát pustil do Zdeňka Hřiba. Piráty označil za „neobolševistickou“ stranu. Mluvil také o „kolektivistech jako vystřižených z 50. let“.