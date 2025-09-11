„Rok se s rokem sešel a je za námi prakticky celé volební období,“ začala ministryně. „Když jsem nastoupila do funkce, řekla jsem, že představím své priority, to jsem udělala,“ sdělila s odkazem na zveřejnění Desatera pro obranu.
Po konferenci zástupci ministerstva oficiálně podepsali závaznou objednávku na 44 nejmodernějších tanků Leopard 2A8. Resort obrany vyjdou na téměř 33 miliard korun s DPH. Tanky se mají stát páteří českých pozemních sil a představují jednu z největších investic do obrany v posledních letech. První tanky česká armáda získá v roce 2028.
„Tanky jsou nezbytnou součástí těžké brigády. Připojením se k dohodě na pořízení nejmodernějších stojů Leopard 2A8 naplňujeme nejen náš závazek vůči spojencům v NATO, ale zejména napravujeme dluh vůči naší vlastní obranyschopnosti,“ uvedla Černochová.
Kromě samotného nákupu byly podepsány i dodatky rámcové dohody a dohoda o průmyslové spolupráci, která má zajistit zapojení českých podniků.
Černochová ve čtvrtek zároveň představila brožuru Modernizace české armády, ve které jsou zaznamenány kroky, které Armáda ČR pod jejím vedením podstoupila. „Bez rozpočtu není armáda,“ zveřejnila Černochová ukázky z bilanční brožury. Poděkovala všem svým kolegům z koalice SPOLU, že se od počátku shodli na tom, že se do obrany musí více investovat.
Zároveň také upozornila, že navzdory navýšení rozpočtu nedošlo k personálnímu růstu. „Je tu stejný počet lidí jako před deseti lety. Ano, slyšíte dobře,“ prohlásila.
„Diví se, co tu umíme“
Pokud by koalice SPOLU vládla i po volbách, chtěla by se Černochová zaměřit na nákup munice. „Je to dlouhodobý problém, není to problém jen Jany Černochové a jejího týmu,“ upozornila.
„Za ty čtyři roky se nám podařila veliká modernizace armády,“ uvedla Černochová. Podle ní resort za dobu jejího vedení uzavřel 46 tisíc smluv za bezmála 510 miliard korun. „Z toho 96 procent s českým obranným průmyslem, to znamená, že z toho naše země bude ještě profitovat,“ vysvětlila.
„Opravdu se snažíme o co největší zapojení českého obranného průmyslu. Na zahraniční cesty bereme katalogy a nabízíme. Když sem někdo přijede, provedeme ho po továrnách a oni jsou překvapeni, co vše tu umíme. Ať mi tedy nikdo neříká, že nepodporujeme český obranný průmysl,“ dodala ministryně obrany.
Zároveň znovu připomněla, že by nechtěla obnovit povinnou vojenskou službu. „Současná generace nechce nic, co je povinné. Proto se je musíme snažit spíše přesvědčovat. Chceme lidi do vojny volně dotlačit dobrovolně, ne povinně,“ dodala. Překvapilo ji, kolik středoškoláků se v létě zúčastnilo dobrovolného vojenského cvičení. „Vážím si toho, kolik mladých lidí má zájem o tuto vlast. Děkuji,“ uvedla.
Černochová také ocenila, že Česká republika darovala či zorganizovala dodávky vojenského materiálu v hodnotě přes osm miliardy dolarů. „Budu vždycky stát za muniční iniciativou,“ uvedla.
Čeští vojáci můžou v Polsku pomoci do tří dnů
Česká republika je zároveň dle Černochové kvůli středečnímu aktu ruské agrese a náletu dronů do polského vzdušného prostoru připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. „Opravdu se to tam stalo, 200 kilometrů od Ostravy. Česká Republika přispěchala na pomoc jako první, což je správné, protože je to náš nejbližší soused a sdílíme s nimi stejného nepřítele,“ uvedla Černochová.
Podle ní by čeští vojáci mohli být u sousedů do tří dnů. „Šlo by o tři vrtulníky Mi-171Š a počet do 150 vojáků,“ upřesnila. Doplnila, že premiér Petr Fiala i prezident Petr Pavel se ve středu shodli, že riziko konfliktu v ČR nebylo větší od druhé světové války.
Ministryně obrany Jana Černochová v Poslanecké sněmovně zasedá od roku 2010, kdy byla poprvé zvolena za ODS. Veřejnosti je však dobře známá i z komunální politiky. V letech 2006 až 2010 a poté znovu od roku 2012 až do svého nástupu do vlády v prosinci 2021 byla starostkou Prahy 2. V nadcházejících sněmovních volbách povede pražskou kandidátku koalice SPOLU.
Černochová také v posledních dnech oznámila, že v Ústřední vojenské nemocnici podstoupila chirurgický zákrok v obličeji. Důvodem bylo odstranění bazaliomu.