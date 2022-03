Kam s uprchlíky z Ukrajiny? Stát hledá místo pro stanová městečka, mohla by vyrůst ve vojenských prostorech

Česká republika v sobotu požádala Evropskou unii o pomoc se zajištěním ubytování uprchlíků z Ukrajiny, konkrétně o pětadvacet modulárních jednotek. Podle Černochové by je měla Unie dodat do dvou týdnů.

„Spolu s armádou máme i záložní řešení. Dnes jsem konzultovala možnost výstavby stanových městeček ze strany Armády ČR, mohli bychom postavit humanitární základnu zhruba pro čtyři sta lidí,“ řekla v Otázkách Václava Moravce Černochová.

Zda čekat na modulární jednotky, které by vytvořily padesát tisíc míst, nebo se pustit do výstavby, bude podle ní vláda řešit na jednání v neděli večer. „Když dostanu pokyn, do dvou, do tří dnů. Podstatný bude pozemek, na kterém by toto mohlo vzniknout,“ řekla ministryně na dotaz, jak dlouho by výstavba trvala. Její předchůdce Lubomír Metnar odhaduje asi deset dnů.

Klíčový podle ní bude výběr lokality. „Je nutná spolupráce s hejtmany. Nemůžeme vybrat lokality bez přání a doporučení územních samospráv,“ řekla Černochová.

Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba uvedl, že kraje již místa mají vytipovaná. Nabízí se podle něj třeba bývalé vojenské prostory, které jsou napojené na kanalizaci či elektřinu, což však Černochová odmítá. Podle Kuby je nutné, aby místa, kde by případně stanové tábory vznikly, měla vazbu na infrastrukturu, aby děti mohly docházet do škol a uprchlíci se mohli zapojit do běžného života.

Podle Kuby je důležité si uvědomit, že na začátku přicházeli do Česka především běženci, kteří zde mají rodinu. Nyní více chodí ti, kteří potřebují ubytování zajistit. „Na dalších třicet tisíc spotřebujeme kapacity, které jsme nepotřebovali na prvních sto dvacet tisíc běženců,“ upozornil.

Upozornil, že pomoc Ukrajincům nebude trvat týdny, ale měsíce a roky. „Volám po tom, abychom si tyto věci uvědomovali a položili je na stůl,“ řekl. Zmínil přitom problematiku kapacit škol a školek nebo třeba dětských lékařů.

Černochová uvedla, že vláda již k tomuto učinila první kroky. Zmínila třeba možnost, že by se do září ukrajinské děti učily distanční výukou, jako to plánuje i Spojené království. Upozornila, že České republice dlouho chybí na 350 tisíc pracovníků, tyto pozice by mohli zaplnit příchozí z Ukrajiny. „Ti lidé sem přijeli pracovat, nepřijeli si sem pro dávky,“ řekla.

Podle Kuby chtějí hejtmani večer s vládou řešit to, jak je možné do ubytování uprchlíků více zapojit soukromý sektor. Pražský primátor Zdeněk Hřib už dříve uvedl, že bude chtít jednat o vyšších úhradách od státu. Vláda stanovila úhradu 180 korun za noc za dospělého. Také podle Kuby by částka měla být taková, aby motivovala soukromý sektor k tomu, aby se zapojil. Kolik by úhrada měla činit, neupřesnil.

28. února 2022

Vojenský materiál za 725 milionů korun

Uvedla také, že Česká republika jedná o další dodávce vojenského materiálu na Ukrajinu a to ve výši alespoň dalších 725 milionů korun. O jaký materiál půjde, z bezpečnostních důvodů neuvedla, bude ale vycházet ze seznamu, který poptává ukrajinská vláda. Časově bude záležet na tom, jak bude možné tento materiál nakoupit.

Černochová také kritizovala současný postoj OSN vůči konfliktu na Ukrajině. Organizace by podle ministryně měla přehodnotit svou dosavadní politiku, protože Rusko na Ukrajině setrvale porušuje lidská práva. Po nedělním bombardování ukrajinské základny 20 kilometrů od polských hranic navrhla například vyslat na Ukrajinu jednotky mírových sil, takzvané modré přilby, které by dohlížely například na dodržování bezpečnosti u humanitárních koridorů.

„Pokud OSN není schopná nastolit taková pravidla, kterými by dohlížela na to, aby nebyla takovým způsobem porušována lidská práva, tak ať se rozpustí,“ řekla Černochová. I kvůli tomu se příští týden sejde s ministry obrany USA a Británie. Ministryně je naopak proti zapojení NATO do konfliktu.