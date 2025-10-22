Vedoucí Úřadu vlády Kotalíková končí. Míří do Philip Morris

„Po důkladném uvážení jsem přijala nabídku na novou profesní výzvu. Bylo mi ctí vést v uplynulých čtyřech letech Úřad vlády ČR a děkuji všem kolegům za jejich skvělou práci a podporu,“ uvedla pro Lidovky.cz Kotalíková.
Společnost Philip Morris ČR informaci potvrdila s tím, že Kotalíková nastoupí do širšího vedení firmy. „Jsme velmi rádi, že do našeho týmu přichází takto zkušená manažerka z veřejné sféry. Jana Kotalíková se stane posilou týmu, který rozvíjí naše vztahy s veřejností a podporuje tak naši cestu k budoucnosti bez cigaretového kouře,“ uvedl pro Lidovky.cz manažer komunikace firmy Vojtěch Severýn.
Z pražského magistrátu až do čela Úřadu vlády
Jana Kotalíková (40) vedla Úřad vlády ČR od prosince 2021, kdy ji do této funkce jmenovala vláda premiéra Petra Fialy. Pod jejím vedením proběhla na úřadu rozsáhlá digitalizace, včetně zřízení Vládního analytického útvaru, jehož cílem je poskytovat datově podložené podklady pro strategická rozhodnutí vlády. Pro veřejnost bylo pak například významně rozšířeno zpřístupnění vily prezidenta Edvarda Beneše a jeho chotě Hany.
V letech 2014 až 2019 byla Kotalíková tiskovou mluvčí ODS, kterou Fiala od roku 2014 vede. Předtím působila na pražském magistrátu, kde v týmu tehdejšího primátora Pavla Béma šest let vedla část primátorské kanceláře a mimo jiné se podílela na organizaci významných státních návštěv, včetně papeže Benedikta XVI. v září roku 2009 či britského korunního prince Charlese.
Investice Philip Morris v Kutné Hoře
Philip Morris ČR je přední tabáková společnost v Česku. Vedle výroby tradičních cigaret, jako například Marlboro, se v poslední dekádě soustředí zejména na vývoj a uvádění portfolia nových bezdýmných produktů. Její výrobní závod v Kutné Hoře patří k největším svého druhu v Evropě.
Společnost v září oznámila, že v letošním a příštím roce investuje do kutnohorského závodu více než dvě miliardy korun. Firma Philip Morris ČR patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu, zaměstnává přes 1100 lidí.
Zmíněná investice bude směřována do vybudování nové linky pro výrobu beztabákových nikotinových sáčků ZYN. Jejich produkce má být v Kutné Hoře zahájena začátkem příštího roku, a to paralelně se stávající produkcí cigaret. Díky rozšíření vznikne až 150 nových pracovních míst. Podle vedení firmy jde o klíčový milník v její strategii nabízet kuřákům méně rizikové alternativy a postupně tak naplňovat vizi „budoucnosti bez kouře“.