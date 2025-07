Maláčová bude v čele pražské kandidátky, první místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek je dvojkou v Moravskoslezském kraji za šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou. Na spolupráci se politici Stačilo! a vedení SOCDEM domluvili minulý týden, v pondělí pak Maláčová informovala o pozicích sociálních demokratů na kandidátkách Stačilo!.

Podle červencového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News by hnutí Stačilo! získalo v Praze pouhých 2,8 procenta hlasů. Může tak dojít k paradoxu: Maláčová, která spolupráci se Stačilo! domluvila, by se nemusela dostat do Sněmovny. Politolog Michal Pink z Masarykovy Univerzity však říká, že na získání poslaneckého mandátu může v Praze stačit klidně zisk 2,5 procenta.

„Záleží na tom, jak dojde k přepočítání hlasů na mandáty. Zažili jsme situaci, že Zeleným v Libereckém kraji v roce 2006 nestačilo na získání mandátu ani 10 procent. Rozhodující v tomto směru je, zda hnutí Stačilo! přeleze hranici 5 procent celostátně,“ vysvětluje politolog.

Aby měla Maláčová vyšší šance na získání mandátu, měla podle něj raději uvažovat o kandidatuře v jiném kraji. „Je ale otázka, jak moc si Maláčová mohla vybírat. Domnívám se, že vedení hnutí Stačilo! jí dalo tuto nabídku a ona ji zkrátka musela přijmout. Pozadí ale neznáme,“ spekuluje Pink.

V Moravskoslezském kraji, kde bude jako dvojka kandidovat Lubomír Zaorálek, by hnutí Stačilo! získalo podle posledních předvolebních průzkumů 5,7 procenta hlasů. „Jeho šance jsou padesát na padesát,“ hodnotí Pink.

Noví voliči?

Jisté není ani to, že Stačilo! celostátně získá více než 5 procent hlasů nutných pro vstup do Poslanecké sněmovny. Podle předvolebního průzkumu agentury STEM, která sbírala data na přelomu června a července, by hnutí obdrželo 6,3 procenta a SOCDEM 3,2. Sondáže dalších agentur těmto uskupením dávají ještě nižší šance.

Jak s jejich výsledkem zamíchá oznámené spojenectví, ještě není jisté. Řada známých tváří SOCDEM z tohoto důvodu opustila, mezi nimi například bývalý šéf strany Michal Šmarda nebo exposlanec Václav Votava.

V předchozích parlamentních volbách ČSSD (dnes SOCDEM) v Praze získala 4 procenta a KSČM pouhých 2,14 procenta hlasů. Spojení těchto subjektů podle politologa nehraje ve prospěch SOCDEM.

„Historicky víme, že zatímco volič komunistů je se silným sebezapřením schopný volit demokraty, tak podporovatel demokracie rozhodně není ochoten volit komunisty. Zda tohle spojení získá více než pět procent hlasů, je zatím ve hvězdách,“ dodává Pink.