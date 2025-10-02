„Nevěřte těm, co říkají, že planeta shoří. Nevěřte těm, kteří říkají, že se otepluje o 1,5 stupně. Není to vůbec nic nového,“ řekl ke Green Dealu Zeman.
Dále kritizoval i odbory, které označil za nefunkční. „Kdyby odbory udělaly generální stávku, tak by bylo vymalování,“ řekl.
„Vážím si, že vzniklo hnutí Stačilo!, které sdružuje levicové směry,“ uvedl na začátku debaty exprezident s tím, že Stačilo! nejspíše nevyhraje volby, ale vstupem do Sněmovny budou mít levicoví voliči ve Sněmovně své zastoupení.
„Příslušnost k levici znamená příslušnost k hnutí, které vybudovalo osmihodinovou pracovní dobu, volební právo pro ženy a sociální systém,“ řekl Zeman v plné hospodě na pražském Ládví, která tleská a křičí „bravo“.
Množství lidí, kteří na debatu dorazilo, překvapilo i zástupce hnutí. „Nečekali jsme tolik lidí, ale sehnat prostory není jednoduché,“ říká jeden ze členů.
Mezitím, co ekonomka Ivona Švihlíková, která debatu moderuje, nabízí publiku, aby si nabídlo chlebíčky, mikrofonu se chopí Jana Maláčová.
Ve svém úvodu primárně kritizuje vládu Petra Fialy. O spojení se Stačilo! říká, že nebylo jednoduché. „Přidali jsme se ke Stačilo!, protože chceme porazit Fialovu vlád. Číslo jedna je, aby Fialova vláda nesložila 101,“ říká a pokračuje kritikou Evropy k válce na Ukrajině.
„Pro mě je velké zklamání, že se Evropa ani jednou nesnažila o diplomatické řešení konfliktu. Kdo se nepokusí o mír, nemůže říkat, že neexistuje mírové řešení. Každá válka skončí mírem. Rozdílem je jen to, kolik lidí zemře.“
Zeman volí Stačilo!
„Budu volit Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustřeďují levicové síly,“ prohlásil Zeman. Dodal, že podle něj levice do české politiky patří stejně jako pravice.
Ještě v červnu přitom Zeman tvrdil, že zůstává dlouholetým voličem hnutí ANO. „Na tom nemění nic ani toto spojení. Hnutí ANO bude také potřebovat koaličního partnera,“ říkal pro iDNES.cz před svým domem v Lánech. Už tehdy ale vyjádřil sympatie vůči propojení KSČM a Sociální demokracie.
„Tuto fúzi vítám,“ prohlásil s připomínkou, že v minulých volbách propadlo zhruba milion hlasů.
Podle Zemana měl na spojení vliv i Andrej Babiš, který jej požádal, aby promluvil s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou. Na dřívější besedě v Bohumíně pak Zeman podle očitých svědků poznamenal, že Maláčová je „hodná holka“, a dodal, že jí trn z paty vytrhla šéfka KSČM Kateřina Konečná, když se spolu dohodly na společné kandidatuře.
Maláčová rozjela sérii debat s názvem Rachota na začátku září. Během zastávek, které se nejčastěji konaly v hospodách na pražských sídlištích, mluvila s fanoušky především o důchodech, Green Dealu nebo obraně.
„Naše země se nemá připravovat na válku, my se máme umět bránit. Máme uvažovat v mírových mantinelech,“ zdůraznila Maláčová například na debatě na Proseku.
Společně s ní pravidelně vystupuje také levicová ekonomka Ilona Švihlíková, debaty moderuje její bývalý stranický kolega Matěj Stropnický.