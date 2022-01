Jsem přesvědčením komunistka, hlásí vyzývatelka Bartoše. U Pirátů měla na starost psychotropní látky

Kandidátka na šéfku Pirátské strany Jana Michailidu nebyla pro vytvoření koalice se Starosty ani vstup do vlády. To, že nezastupuje ve vládě žádnou vysokou funkci, podle ní není problém. Řekla to v rozhovoru pro CNN Prima News. Na fóru Pirátské strany se přihlásila k původní komunistické ideologii. Volba předsedy proběhne 8. ledna.