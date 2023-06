Lžou a dělají ze mě totalitářku, říká „komunistická Pirátka“ Michailidu. Strana je podle ní stále proti systému

Lidovky.cz: Považujete celou kauzu za bouři ve sklenici vody? Přece jen, kdybyste se nepochlubila návštěvou oné akce na sociální síti, nebo by předseda Ivan Bartoš nereagoval, zřejmě by se nic nestalo.

Nemyslím si, že by se nestalo nic. V pravicové bublině by jistě i tak bylo o zábavu postaráno, ale to se u mých příspěvků prostě stává. Přece jen mám levicové postoje a dávám je otevřeně najevo. Jisté ale je, že Ivan Bartoš tím, že reagoval, dodal celé pseudokauze mnohem větší pozornost a přilákal zájem medií i konkurence. To, že mi navíc svým příspěvkem vlastně na objednávku Twitteru podsunul totalitní smýšlení a přistoupil na to, že komunismus je v kontextu mého příspěvku téma, z celé záležitosti udělal vnitrostranický konflikt. Neumím si představit moc věcí, které by politické konkurenci udělaly větší radost.

Lidovky.cz: Hlasování o vašem vyloučení z orgánu strany dopadlo těsně 53:47 pro. Máte silnou podporu ve straně vy, nebo názory, které zastáváte? Respektive: Adoruje značná část Pirátů antikapitalismus?