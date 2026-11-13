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Jana Peroutková po 15 letech končí v ČT. Odcházím v dobrém, sdělila moderátorka

Autor:
  12:16aktualizováno  12:40
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Jana Peroutková. (5. října 2023)

Jana Peroutková. (5. října 2023) | foto: ČTK

Moderátorka pořadu Události, komentáře Jana Peroutková
Jana Peroutková
Moderátorka České televize Jana Peroutková na Velké pardubické
Moderátoři Nedělní debaty Lukáš Dolanský a Jana Peroutková
64 fotografií
Moderátorka Jana Peroutková se rozhodla po necelých 15 letech odejít z České televize, informovala o tom na svém instagramovém profilu. „Odcházím v dobrém, ze svého rozhodnutí, které zrálo několik měsíců,“ uvedla. Peroutková byla jednou z hlavních tváří České televize, moderuje například pořad Události. Uvádí také nový formát Nedělní debata poté, co v televizi skončil Václav Moravec.

„Odcházím v dobrém, ze svého rozhodnutí, které zrálo několik měsíců. Když jsem ho v televizi oznamovala, netušila jsem, co všechno se v následujících dnech kolem budoucnosti veřejnoprávních médií semele,“ sdělila na sociálních sítích.

Jana Peroutková. (5. října 2023)
Moderátorka pořadu Události, komentáře Jana Peroutková
Jana Peroutková
Moderátorka České televize Jana Peroutková na Velké pardubické
64 fotografií

Peroutková poděkovala kolegům i divákům. „V ČT jsem strávila většinu svého dospělého života. Formovala mě profesně i lidsky a velkou měrou se podepsala na tom, kým dnes jsem. Za to bych chtěla poděkovat všem, se kterými jsem měla možnost pracovat. Divákům i kolegům děkuju za důvěru,“ napsala s tím, že důvěru v Českou televizi stále má i přesto, že není dokonalá. „Věřím v její smysl a budu ji podporovat dál. Jen už ne zevnitř, ale zvenčí,“ dodala.

Moderátorka taktéž potvrdila svoji účast na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii, která se koná 15. listopadu na Letné. Protest se koná právě kvůli koncesionářským poplatkům pro Českou televizi a Český rozhlas, o jejichž zrušení usiluje vládní koalice.

Peroutková moderovala Události či s Lukášem Dolanským Nedělní debatu – ta se na obrazovkách poprvé objevila na konci srpna. Jde o nový formát poté, co v České televize na jaře skončil moderátor Václav Moravec a s tím i nedělní Otázky Václava Moravce. Dříve uváděla také pořady Interview ČT24 a Události, komentáře. Dělala také podcast Kavky.

K jejímu odchodu se vyjádřila i Česká televize na síti X, kde zopakovala slova moderátorky a doplnila, že Události i Nedělní debatu bude moderovat do konce roku. „Dlouholetá moderátorka zpravodajství a publicistiky Jana Peroutková opustí ke konci roku 2026 Českou televizi. Její rozhodnutí odejít je osobní a profesní volbou, která podle ní zrála několik měsíců. Do konce roku ji diváci uvidí v Událostech a Nedělní debatě.“

ANKETA: Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

8. března 2026
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