Jana Peroutková po 15 letech končí v ČT. Odcházím v dobrém, sdělila moderátorka

„Odcházím v dobrém, ze svého rozhodnutí, které zrálo několik měsíců. Když jsem ho v televizi oznamovala, netušila jsem, co všechno se v následujících dnech kolem budoucnosti veřejnoprávních médií semele,“ sdělila na sociálních sítích.
Peroutková poděkovala kolegům i divákům. „V ČT jsem strávila většinu svého dospělého života. Formovala mě profesně i lidsky a velkou měrou se podepsala na tom, kým dnes jsem. Za to bych chtěla poděkovat všem, se kterými jsem měla možnost pracovat. Divákům i kolegům děkuju za důvěru,“ napsala s tím, že důvěru v Českou televizi stále má i přesto, že není dokonalá. „Věřím v její smysl a budu ji podporovat dál. Jen už ne zevnitř, ale zvenčí,“ dodala.
Moderátorka taktéž potvrdila svoji účast na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii, která se koná 15. listopadu na Letné. Protest se koná právě kvůli koncesionářským poplatkům pro Českou televizi a Český rozhlas, o jejichž zrušení usiluje vládní koalice.
Peroutková moderovala Události či s Lukášem Dolanským Nedělní debatu – ta se na obrazovkách poprvé objevila na konci srpna. Jde o nový formát poté, co v České televize na jaře skončil moderátor Václav Moravec a s tím i nedělní Otázky Václava Moravce. Dříve uváděla také pořady Interview ČT24 a Události, komentáře. Dělala také podcast Kavky.
K jejímu odchodu se vyjádřila i Česká televize na síti X, kde zopakovala slova moderátorky a doplnila, že Události i Nedělní debatu bude moderovat do konce roku. „Dlouholetá moderátorka zpravodajství a publicistiky Jana Peroutková opustí ke konci roku 2026 Českou televizi. Její rozhodnutí odejít je osobní a profesní volbou, která podle ní zrála několik měsíců. Do konce roku ji diváci uvidí v Událostech a Nedělní debatě.“
|
8. března 2026