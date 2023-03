„Čirý rasismus“. Zwyrtek Hamplová pobouřila slovy o segregaci romských žáků

„Musí být společně všechny děti. Romské, české atd. Krásná myšlenka. V reálu nerealizovatelná, protože bychom ubližovali těm dětem, které nejsou zvyklé na určité etnikum,“ prohlásila Hamplová během projednávání rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv v boji proti diskriminaci. Česko by podle ní mohlo segregací tříd jít příkladem Evropské unii.

„Možná kdyby se udělaly samostatné třídy pro romské děti, tak jim vybudujeme ty rovné šance do budoucna. Není to diskriminace, je to naopak úplně rozumný krok,“ dodala.

Výrok senátorky vyvolal kritiku na sociálních sítích, došlo i na přirovnání k bývalému poslanci Miroslavu Sládkovi. Ten v devadesátých letech vedl extrémně laděnou stranu SPR-RSČ a proslavil se výrokem, že „cikáni by měli být trestně odpovědní již od narození, neboť to je jejich největší zločin“.

Rétorika Hamplové je podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) rasistická a odpudivá. „Dobrovolničila jsem v dětských domovech v Arménii a Maroku a poté se jako politička začala věnovat sociální oblasti. Věřím totiž, že společnost musí dopomáhat k rovnosti šancí,“ uvedla.

„Senátorka Zwyrtek Hamplová si spletla století a možná i kontinent. Chce zavádět segregované třídy jen pro romské děti. My bychom byli raději, kdyby v Senátu nebyli lidé, kteří rozpoutávají nenávist a šíří dezinformace,“ uvedlo na svém Twitteru hnutí STAN.

Reagoval také ministr školství Vladimír Balaš (STAN). „Senátorka Zwyrtek Hamplová prosazuje zavedení segregace a vytváření ghett. Něco takového považuji za zcela nepřijatelné!“ uvedl. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) označil výrok za čirý rasismus.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Co dnes v Senátu předvedla senátorka Hamplová je čirý rasismus. Ne, vlastně čirý ne. Je ušmudlaný pokrytectvím, protože senátorka JZH se nezdráhá zaštiťovat tím, že rasová segregace je pro dobro segregovaných. Dětí. oblíbit odpovědět

„Měl jsem za to, že omyly s tuzemskými variacemi na apartheid už jsme překonali v 90. letech, kdy jsme zbourali zeď v Matiční ulici. Omyl. Po Sládkovi, Vandasovi a Okamurovi zdvihá prapor české xenofobie a rasismu paní Hamplová,“ napsal na Twitteru ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Takové nehorázné projevy nepatří snad ani do čtvrté cenové, natož pak do Senátu,“ uvedl jeho spolustraník a senátor Tomáš Czernin.

Proti evropským hodnotám, míní Fuková

Nad výrokem se pozastavila také vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. „Kvalitní vzdělání je nejzásadnějším prostředkem, jak pomoci uspět dětem všech sociálních i etnických skupin ve společnosti. Segregace omezuje úspěšnost ve vzdělávání a naopak přináší obrovské ekonomické náklady pro stát, regiony i obce. Výrok senátorky Hamplové jde proti všem evropským hodnotám a jen potvrzuje, jak je vzdělání důležité,“ řekla serveru Romea.cz.

Manažer stipendijního programu organizace Romea.cz Štefan Balog označil tvrzení za hloupé a absurdní. „Organizace Romea se od začátku věnuje právě tomu, aby nedocházelo k segregaci romských dětí na základních školách, protože vidíme, že to má negativní dopady nejen na ty děti, ale na společnost jako takovou,“ uvedl pro iDNES.cz.

„V našem stipendijním programu máme každý rok 90 studentů středních a vysokých škol. S nimi objíždíme sociálně vyloučené lokality, kde právě v těch segregovaných školách mluvíme o tom, jak je důležité, aby se lidé vzdělávali a aby měli kamarády jak mezi Romy, tak mezi neromy. Integrace je to, co může do budoucna vést k tomu, aby se vzdělávací systém v Česku pro Romy zlepšil,“ dodal Balog.

Podle novinářky a romské aktivistky Jarmily Balážové Hamplová levným způsobem sbírá politické body. „Já se naopak bojím toho, jak se cítí romské děti a studenti, které podle paní Hamplové patří do separátních tříd,“ uvedla na Facebooku.

Dělit děti je nepřípustné, říká zmocněnkyně pro lidská práva

Rasistická vyjádření politiků jsou nepřijatelná, dělit děti podle příslušnosti k menšině je nepřípustné, uvedla v reakci na Hamplovou zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Je třeba se proti těmto výrokům razantně vymezit, tvrdě se od nich distancovat. Je absolutně nepřijatelné, aby kdekoliv, a zejména na plénu veřejných institucí a od politických představitelů, zaznívala rasistická vyjádření. Výroky paní senátorky ukazují na zásadní nepochopení příčin a souvislostí nerovností v českém vzdělávacím systému, ale taktéž vyjadřují postoje, které do demokratické společnosti a už vůbec na tak reprezentativní půdu, jako je Senát, nepatří,“ sdělila zmocněnkyně.

Klára Šimáčková Laurenčíková @laurencikova_k 2/9 Je třeba se proti těmto výrokům razantně vymezit, tvrdě se od nich distancovat. Rasistická rétorika paní senátorky Jany Zwyrtek Hamplové je v příkrém rozporu s lidskými právy a demokratickými hodnotami, na nichž stojí naše společnost. oblíbit odpovědět

Šimáčková Laurenčíková uvedla, že rozdílný přístup ke vzdělávání podle příslušnosti dětí k nějaké menšině je nepřípustný. Naopak je nutné nerovnosti odbourávat. Jako jediný funkční přístup považuje spolupráci školského, zdravotnického i sociálního systému, kterou doplní podpora v bydlení a služby na pomoc rodinám. Zmínila i podporu v krizích a při složitých životních situacích či při rozvoji rodičovských dovedností.

Řešení problému segregace romských dětí hledá tým expertů z ministerstev školství, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, nevládních organizací i akademických pracovišť. Poprvé se zástupci resortů a odborníci sešli ve středu. „Připravují a zhruba do šesti měsíců vládě navrhnou komplexní opatření, která budou řešit téma segregace romských a sociálně znevýhodněných dětí,“ uvedla zmocněnkyně.

S tvrzením Hamplové nesouhlasí ani exporadce Miloše Zemana a bývalý člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka. „Jakkoliv halí své ‚myšlenky‘ do změti slovního balastu, projev v Senátu ji usvědčil z rasismu,“ napsal na Twitteru. „A dál? Dneska na romská děcka a zítra na ukrajinská, nebo pak na mentálně postižené a vozíčkáře? A co na lesby a gaye? To všechno tu už bylo,“ dodal.

Výroku si všímají i zahraniční novináři. „Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová v projevu k horní komoře parlamentu požaduje oddělené třídy pro romské děti. Čirý rasismus od této antivaxerky a veskrze ostuda české politiky,“ napsal na Twitter irský žurnalista Ian Willoughby.

Hamplová v minulosti kritizovala například výcvik ukrajinských vojáků na území České republiky. V únoru ji vyšetřovala policie poté, co na sociálních sítích šířila poplašnou zprávu. Tehdy nabádala obyvatele Olomouckého kraje k vyšetření u lékaře kvůli tuberkulóze, kterou podle ní šířili ukrajinští vojáci. Za svůj výrok se senátorka později omluvila.