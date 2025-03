Policie stíhá bývalého hokejistu Otakara Janeckého. Kvůli parkovacímu domu

Od prosince je to v Pardubicích veřejné tajemství. Policie na konci loňského roku zadržela a vyslýchala členy představenstva Rozvojového fondu. Kriminalistům podle informací MF DNES šlo o zakázku na provedení stavebně technického dozoru při stavbě parkovacího domu, který začal nedávno fungovat u enteria areny. Jenže od té doby nikdo nebyl schopen informaci oficiálně potvrdit.

„Živé kauzy zpravidla veřejně nekomentujeme,“ uvedl na dotaz redakce před několika týdny Jaroslav Ibehej, tiskový mluvčí protikorupční policie. Právě ta vyšetřuje zadání zakázky na stavbu parkovacího domu už od listopadu 2023. Tehdy v rámci velké akce zatkla 19 lidí včetně exprimátora Martina Charváta a jeho náměstkyně Heleny Dvořáčkové.

„Zkoušel jsem zjistit bližší informace k případu, ale policie mne slušně řečeno poslala do háje. Prý jediná cesta, jak se celá věc může dostat na veřejnost, je ta, že se ti stíhaní veřejně přiznají,“ řekl ještě minulý čtvrtek primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.

A právě tento překvapivý krok bývalý hokejový reprezentant Otakar Janecký na pondělním zasedání zastupitelstva udělal. Na výzvu zastupitele Filipa Sedláka se k dlouho neveřejné informaci vyjádřil. Měl dokonce připravené na papíře prohlášení.

„Z policejních dokumentů jasně vyplývá, že moje jméno nefiguruje mezi těmi, kteří měli Rozvojovému fondu způsobit nějakou škodu. A věřím, že tento fakt bude rozhodující. Ocitl jsem se v situaci, která je lidsky náročná, ale jsem přesvědčen, že se moje jméno brzy očistí,“ řekl Janecký, aniž by uvedl, za jaký trestný čin ho policie stíhá.

Podle dobře informovaného zdroje z radnice, který v této věci nechce být jmenován, má jít o zakázku na stavebně technický dozor při stavbě parkovacího domu. Ten pro radnici stavěla jeho akciová společnost Rozvojový fond.

„Zakázka měla hodnotu v řádech jednotek milionů. Představenstvo podle mých informací zrušilo výběrovou soutěž a zakázku dalo takzvaně z ruky firmě, která v soutěži nebyla nejlevnější. Škoda má být v řádech statisíců,“ řekl zdroj, podle kterého se stíhání týká i bývalého starosty prvního městského obvodu Jaroslava Menšíka z ANO. Ten nedávno rezignoval na pozici v představenstvu městské firmy ze zdravotních důvodů.

A je otázka, jestli nebude muset firmu i radu města opustit i Janecký. Jasné je, že se kolem jeho jména rozjede velká politická hra. „Pokud se podezření prokáže, tak nevidím jinou cestu než ho odvolat ze všech funkcí. Stejně jako jsme to udělali s ostatními v listopadu 2023 po velké policejní razii,“ řekl ještě v době před přiznáním Janeckého primátor Nadrchal.

Celkem pochopitelně na zteč hned vyrazili zástupci opozice. „Absolutně si neumím představit, že by pan Janecký měl pokračovat jako radní města a člen vedení městské firmy. Sice ctím presumpci neviny, ale je jasné, že obě funkce musí opustit,“ uvedl zastupitel za ODS Jan Mazuch.

„Tohle nebudu komentovat. Když tak to řeknu panu Heřmanovi, jak jsem se rozhodl,“ odvětil na to Janecký, když odkázal na šéfa hokejového Dynama Ondřeje Heřmana, se kterým má letité spory a který je znám svými vazbami na ODS. „Pokud pan Janecký nechce rezignovat sám, tak musí konat rada města,“ uvedl pak zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

„Na příštím zasedání rady města na tuto výzvu budu reagovat,“ slíbila náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO, která má na starosti městské firmy.

Ovšem už dopředu je jasné, že nepůjde o snadné jednání. Pád Janeckého by byl obrovský průšvih pro dalšího náměstka a lídra koalice Žijeme Pardubice, za kterou je Janecký zvolen, Jakuba Rychteckého. „Přijdeme mi přitažené za vlasy, že je stíhaný za to, že nepřesvědčil ostatní členy představenstva, aby hlasovali jinak. Zvláště když on se v tom klíčovém bodě zdržel. Není mu v policejních dokumentech přičítána nějaká škoda, kterou měl fondu způsobit. Měla by se v tomto případě ctít presumpce neviny. Plně za ním s kolegy stojíme,“ uvedl Rychtecký.