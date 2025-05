V řadě čekali lidé i u stánku s peticí o zachování svobody slova. Mezi nimi i paní Anna Oličová. „Teď se člověk bojí cokoli říct sousedovi. Oni jsou jiná strana, teď jsou fialovci, takže se u nás na zahradě musí šeptat,“ popisuje Anna Oličová s tím, že se bojí, že jí sousedé budou dělat za příklon k SPD naschvály.

U stejného stánku čekal také student gymnázia David. S přáteli přišel hlavně z recese. „Snažili jsme se s paní diskutovat, ale ona na všechno řekla, že jsme mladí a nerozumíme tomu,“ říká David.

Svoboda slova by podle něj mohla být v budoucnu ještě větší. „Teď je zakázaný třeba nacismus, ale myslím, že by každý měl mít možnost říkat, co chce,“ vysvětluje. Podpisy v dalším stánku sbíral také místopředseda Svobodných Ústeckého kraje Pavel Dytrych.

„Sbíráme tady podpisy na petici za zrušení koncesionářských poplatků. Lidé by neměli platit za službu, kterou nepoužívají,“ uvedl Dytrych s tím, že Česká televize by měla svoje služby buď prodávat, stejně jako to dělají streamovací platformy, nebo by si na sebe měla vydělat sama reklamou.

Odkud to je, nevíme

To, že jdou levné brambory a cibule na dračku, potvrzuje stánkařka Irena. „Odkud to je, nevíme, jsme tu přes agenturu,“ říká bezelstně žena. Lidé s ní u stánku politiku neřeší a dodává, že pro ni je to jen práce a fanynkou SPD není.

„Dřív jsem pracovala i na mítinku ODS,“ říká. Její kolega na otázky reportérky odpovídat odmítá. „Běžte za pořadateli, běžte se ptát jinam,“ říká. Irena dodává, že neví, jak je možné, že jsou ceny tak nízké.

„Lidé se na to ptají, jestli je to nějak dotované, ale vůbec nevím,“ říká. Její kolega ze stánku s klobásami má ale jasno. „Je to politicky financované,“ vysvětluje muž.

To ale SPD dlouhodobě odmítá. „Stojíme si za tím, jsou to české potraviny, jsou to všechno čeští zemědělci. Všechno je pěstované tady u nás na území Česka. Jednoznačně se ukazuje, že když není pokřivený trh nějakými dotacemi a podobně, že bychom byli schopni se uživit. Ale to by nesměly mít vlivy zahraniční řetězce,“ komentoval ceny poslanec SPD Zdeněk Kettner.

Samoživitelky jako prostitutky

Program sliboval vystoupení kapely Chirurgové z dovozu. Místo těch ale dělal politikům předskokana zpěvák Van Havel v českém sportovním dresu, který hrál písničky hlavně se sexuálním podtextem. „Mářa, Mářa má, Mářa je ta, když zpíval a starší dámy pokyvovaly hlavami do rytmu.

Po hudební vložce předstoupil před publikum lídr SPD Tomio Okamura. Zatímco se za předsedou strany promítaly obrázky českých lvů představujících SPD, Trikoloru, PRO a Svobodné, Okamura nešetřil kritikou na adresu premiéra Fialy.

„Fůj, fialovej hnus!“ řvali lidé z davu. Okamura ve svém projevu útočil i na Ukrajince, kteří jsou podle něj ekonomičtí migranti a mohou za vyšší kriminalitu v Česku.

„Ordinace zaplnili Ukrajinci a Češi tak musí čekat měsíce na lékaře,“ pokračoval Okamura. „Třetina samoživitelek si přivydělává sexuálními službami,“ uvedl také. Mínil, že stát na samoživitelky zapomíná a stará se o Ukrajince. Poslanec za SPD Jaroslav Foldyna na mítinku sdělil, že věří, že SPD získá 15%.