Vzal z úschovy klíče, pak zapálil školku. Muže zadrženého po požáru obvinili

  17:49aktualizováno  17:49
Z požáru v mateřské škole v Jaroměři na Náchodsku a dalších skutků kriminalisté obvinili dvaačtyřicetiletého muže, kterého na místě už v noci na čtvrtek zadrželi. Podle policie věděl, kde jsou klíče. Odhad škody stoupl z 1,5 milionu korun na víc než tři miliony. Muž s policií nespolupracuje, hrozí mu až osm let vězení.
Požár mateřské školy v Jaroměři

Požár mateřské školy v Jaroměři | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Hasiči vyjeli k požáru památkově chráněné vily v Lužické ulici ve středu po nahlášení ve 22:54.

Požár byl založen úmyslně, uvedla policie už ve čtvrtek. Oheň se šířil z několika ohnisek v herně v přízemí a místnost značně poškodil. Dým zakouřil celou budovu.

Bezprostředně po události, policisté zadrželi podezřelého. V pátek policie sdělila, že muže obvinila ze tří trestných činů – zločinu obecného ohrožení, přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže.

„Zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že muž do budovy vnikl neoprávněně pomocí klíčů, o jejichž úschově věděl. Škoda přesáhla tři miliony korun, přičemž díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit škodám, které mohly dosáhnout až k padesáti milionům korun,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Muž ze školy odcizil i elektroniku, tedy dva notebooky, reproduktor či napájecí kabely v hodnotě přes čtyři tisíce korun. Jeden z odcizených notebooků muž na výzvu policistů dobrovolně vydal.

Policisté prověřováním zjistili, že se muž dopustil patrně i dalších skutků. „V květnu měl v Jaroměři hodit plastový obrubník na zaparkované vozidlo, čímž způsobil škodu přes 30 tisíc korun. V červnu dvakrát neoprávněně vnikl na oplocené pozemky rodinných domů – jednou v Jaroměři, podruhé v obci Blešno,“ řekla mluvčí.

V souvislosti s těmito skutky mu sdělili obvinění z přečinu poškození cizí věci a pokračujícího přečinu porušování domovní svobody.

„Není vyloučeno, že obviněný má na svědomí i další trestnou činnost. Policisté na případu nadále intenzivně pracují a nelze vyloučit, že se výčet skutků ještě rozšíří,“ uvedla Macháčková.

Policisté již podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Důvodem je obava, že by se mohl vyhýbat trestnímu řízení, například útěkem nebo skrýváním, a také reálné riziko, že by mohl v trestné činnosti pokračovat.

Ulicí se valil kouř

Policii a hasiče zalarmoval muž, který v okolí školky v noci venčil psa. „Viděl jsem kouř, celá ulice byla zakouřená a cítit byl plast, spálené kabely i dřevo. Ze zadního vchodu školky bylo vidět, jak se valí kouř. Svítil jsem si přes plot telefonem a pak hned volal hasiče,“ popsal pro iDNES.cz Martin Mráz, podle jeho informací se požár přičítá nejmenované místní „známé firmě“.

Část školky se o prázdninách rekonstruuje. Podle starosty Jaroměře Jana Borůvky (ANO) děti v současné době navštěvují další tři zařízení ve městě.

„Nejvíc poškozená místnost potřebuje opravu, kvůli dýmu bude třeba i vše ostatní omýt, vymalovat. Co jsem se dozvěděl, provoz školky od 1. září by neměl být ohrožen,“ řekl ve čtvrtek starosta.

Vila textilního průmyslníka Otakar Čerycha a jeho manželky Karly je z let 1912 až 1913. Vdova se po manželově smrti provdala za Františka Polického, proto se domu také říká vila Polických. Vila se upravovala v letech 1928 až 1929, propojuje kubistické prvky s modernou a art deco. Je památkově chráněná od roku 1958. Účinkovala v Hřebejkově filmu Musíme si pomáhat.

