Hasiči vyjeli k požáru památkově chráněné vily v Lužické ulici ve středu po nahlášení ve 22:54.
Požár byl založen úmyslně, uvedla policie už ve čtvrtek. Oheň se šířil z několika ohnisek v herně v přízemí a místnost značně poškodil. Dým zakouřil celou budovu.
Bezprostředně po události, policisté zadrželi podezřelého. V pátek policie sdělila, že muže obvinila ze tří trestných činů – zločinu obecného ohrožení, přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže.
„Zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že muž do budovy vnikl neoprávněně pomocí klíčů, o jejichž úschově věděl. Škoda přesáhla tři miliony korun, přičemž díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit škodám, které mohly dosáhnout až k padesáti milionům korun,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Muž ze školy odcizil i elektroniku, tedy dva notebooky, reproduktor či napájecí kabely v hodnotě přes čtyři tisíce korun. Jeden z odcizených notebooků muž na výzvu policistů dobrovolně vydal.
Policisté prověřováním zjistili, že se muž dopustil patrně i dalších skutků. „V květnu měl v Jaroměři hodit plastový obrubník na zaparkované vozidlo, čímž způsobil škodu přes 30 tisíc korun. V červnu dvakrát neoprávněně vnikl na oplocené pozemky rodinných domů – jednou v Jaroměři, podruhé v obci Blešno,“ řekla mluvčí.
V souvislosti s těmito skutky mu sdělili obvinění z přečinu poškození cizí věci a pokračujícího přečinu porušování domovní svobody.
„Není vyloučeno, že obviněný má na svědomí i další trestnou činnost. Policisté na případu nadále intenzivně pracují a nelze vyloučit, že se výčet skutků ještě rozšíří,“ uvedla Macháčková.
Policisté již podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Důvodem je obava, že by se mohl vyhýbat trestnímu řízení, například útěkem nebo skrýváním, a také reálné riziko, že by mohl v trestné činnosti pokračovat.
Ulicí se valil kouř
Policii a hasiče zalarmoval muž, který v okolí školky v noci venčil psa. „Viděl jsem kouř, celá ulice byla zakouřená a cítit byl plast, spálené kabely i dřevo. Ze zadního vchodu školky bylo vidět, jak se valí kouř. Svítil jsem si přes plot telefonem a pak hned volal hasiče,“ popsal pro iDNES.cz Martin Mráz, podle jeho informací se požár přičítá nejmenované místní „známé firmě“.
Část školky se o prázdninách rekonstruuje. Podle starosty Jaroměře Jana Borůvky (ANO) děti v současné době navštěvují další tři zařízení ve městě.
„Nejvíc poškozená místnost potřebuje opravu, kvůli dýmu bude třeba i vše ostatní omýt, vymalovat. Co jsem se dozvěděl, provoz školky od 1. září by neměl být ohrožen,“ řekl ve čtvrtek starosta.
Vila textilního průmyslníka Otakar Čerycha a jeho manželky Karly je z let 1912 až 1913. Vdova se po manželově smrti provdala za Františka Polického, proto se domu také říká vila Polických. Vila se upravovala v letech 1928 až 1929, propojuje kubistické prvky s modernou a art deco. Je památkově chráněná od roku 1958. Účinkovala v Hřebejkově filmu Musíme si pomáhat.