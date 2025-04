Právě „dohoda o narovnání“ uzavřená mezi třemi tehdejšími Soukupovými společnostmi Médea, Televizní studio Barrandov a Media Master (na jedné straně) a konkurenční firmou Knowlimits Group, podepsaná na konci února 2023 u notáře, je jádrem konfliktu, který nyní řeší Městský soud v Praze.

Obě strany se už dříve dostaly do obchodního sporu. Knowlimits vinila Jaromíra Soukupa, že TV Barrandov nedodržela uzavřenou smlouvu týkající se předplacené reklamy, která měla být odvysílaná na kanálech této televizní společnosti.

Spor o zhruba 30 milionů korun zamířil před třemi lety k Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Kvůli neplnění další podobné smlouvy, od které TV Barrandov odstoupila, prý připravovala Knowlimits druhou žalobu na dalších 90 milionů.

Napětí mezi znesvářenými společnostmi ještě zesílilo, když se majitel televize začal do protivníka navážet ve svých pořadech. „Pan Soukup a jeho společnosti vůči nám vedli pomlouvačnou kampaň, vyhrožovali nám soudními spory, jeden náš zaměstnanec dostal předžalobní výzvu na asi 20 milionů korun,“ řekl ve středu v jednací síní místopředseda představenstva Knowlimits Group Rudolf Mihle.

V únoru 2023 podala jeho společnost na Soukupovu Médeu návrh na zahájení insolvenčního řízení, a to kvůli neuhrazené částce ve výši zhruba 640 tisíc korun. Soukup se to tehdy dozvěděl od novinářů. Jednání Knowlimits označil za šikanu.

Vzhledem k miliardovému obratu obou společností šlo podle něj o zanedbatelnou pohledávku. Záležitosti se však začala věnovat média. Soukup dostal strach, že přijde o důvěru klientů a uškodí to jeho podnikání. Urychlené řešení po něm žádala i banka, u níž měl úvěr.

Podnikatel podle svých slov dluh společnosti Knowlimits uhradil a obratem kontaktoval jejího pracovníka Petra Bažanta. Žádal ho o okamžité zpětvzetí insolvenčního návrhu.

Firma, s níž měl Soukup dlouhodobé spory, mu zpočátku nechtěla vyhovět. Podle svých advokátů neměla povinnost vzít insolvenční návrh zpět (řízení by po čase zastavil soud), což se tehdejšímu mediálnímu magnátovi nelíbilo. Situaci chtěl vyřešit hned.

„Pět milionů bez papíru“

„Jak vysvětlíte svůj výrok ze zvukové nahrávky telefonátu s panem Bažantem, že pošlete bez papíru pět milionů, a on bez papíru stáhne insolvenční návrh?“ zajímalo v soudní síni advokáta Knowlimits Tomáše Hokra.

„Jestli jsem nabízel pět milionů korun... no, bez papíru... kam bych posílal pět milionů korun bez papíru? Je možné, že jsem tuto nabídku učinil, ale nepochybně to nebylo myšleno ‚bez papíru‘ jako nějaká úplata. To by muselo mít nějakou smluvní dokumentaci. Přece nelze z banky poslat pět milionů korun, aniž by to mělo právní titul,“ snažil se vysvětlit Soukup.

Během několika dní v závěru února 2023 se nakonec obě strany dohodly. Urovnají všechny spory, vydají společné mediální prohlášení, Knowlimits okamžitě stáhne návrh na zahájení insolvence, již podaná soudní žaloba se uzavře smírem a Soukup protistraně uhradí během následujících pěti let ve splátkách 70 milionů.

První část peněz zaplatil Soukup při podpisu dohody u notáře 28. února 2023. Dalších pět milionů měl poslat za půl roku – 1. srpna. Jenže platbu neuhradil, na což ho upozornil jeho advokát Martin Richter. Nezaplacením jedné splátky se stal podle dohody splatný celý dluh.

„Byl jsem v té době na dovolené. V pozdních večerních hodinách mi přišla sms nebo e-mail od doktora Richtera, že dostal 3. srpna upozornění od právního zástupce Knowlimits, že zesplatňují celou částku, protože nedošlo k úhradě druhé splátky ve výši pěti milionů. Já jsem v té době, možná je to množstvím těch pětek – smlouva byla uzavřená na pět let a bylo to pět milionů – byl přesvědčen, že mám druhou splátku zaplatit 5. srpna. Prostředky jsem měl připravené,“ tvrdí Soukup.

Snažil se kontaktovat vedení Knowlimits s žádostí, jestli může dojít k prominutí prodlevy, že splátku hned pošle. „Bylo mi sděleno, že nikoliv. Obratem bylo zahájeno exekuční řízení,“ dodal podnikatel.

Další den kvůli tomu podal k soudu žádost o zastavení exekuce. Na zaplacení celé sumy totiž neměl peníze. „Šlo o stejný příběh – o zesplatnění dluhu a difamační (pomlouvačný) efekt, který by následoval. Byly nám obratem zablokovány bankovní účty. Domníval jsem se, že se jako normální lidé domluvíme, že šlo o nedorozumění,“ uvedl Soukup.

Neshodnou se skoro v ničem

Prvoinstanční soud mu loni v srpnu vyhověl a exekuci zastavil s tím, že uzavřená dohoda o narovnání, podle které měl Soukup zaplatit společnosti Knowlimits 70 milionů, je neplatná, protože ji podnikatel podepsal pod neoprávněným nátlakem, takzvanou bezprávnou výhrůžkou.

Protistrana to odmítá a podala odvolání, které teď řeší Městský soud v Praze. Jeho senát vyslechl ve středu tři aktéry, kteří se na dohodě podíleli – Soukupa a dva zástupce Knowlimits – pracovníka Bažanta a člena vedení Mihleho.

Strany se neshodly téměř na ničem, od toho, kdo jako první koho ohledně dohody kontaktoval, kdo ji připravil a jaká byla při jejím vyjednávání či podpisu atmosféra.

„Samozřejmě, že jsem se tím postupem cítil vydírán. Zpětvzetí insolvenčního návrhu výměnou za 70 milionů korun a další podmínky jsem považoval za bezprávní jednání. Zvažovali jsme podání trestního oznámení za vydírání,“ uvedl Soukup. „V té době jsem skutečně neměl jinou možnost, byl jsem pod tlakem – buď to bude tak, nebo tě zničíme. Tak jsem to vnímal,“ tvrdí.

V sms zprávě zaslané druhé straně přitom tehdy označil dohodu „za dobrý obchod, dobrý deal“. Zprávu teď vysvětluje tak, že tím, co vnímal jako dobré, bylo zastavení nepřátelského honu na své společnosti.

Zástupci Knowlimits před soudem řekli, že koncept dohody připravil Soukupův advokát a celý proces proběhl korektně.

„Nevím o žádných výhradách pana Soukupa. Naopak se omlouval za své chování v předchozích měsících. Podepisování dohody za mě probíhalo v relativně přátelském duchu. Nechal pozdravovat kolegy s tím, že se těší na budoucí spolupráci, která byla také součástí dohody,“ vypověděl místopředseda představenstva Knowlimits Mihle.

„V telefonátech padlo, že chce (Soukup) zakopat válečnou sekeru, že musíme pochopit, že občas reaguje zkratkovitě, když podává trestní oznámení,“ řekl Mihleho kolega Bažant. Atmosféru při vzniku dohody označil za „až kamarádskou“.

Odvolací soud zatím nedospěl k závěru, zda potvrdí zastavení exekuce, nebo ne. Na příštím jednání v druhé polovině dubna se chce věnovat listinným důkazům, závěrečné návrhy stran vyslechne zřejmě až v květnu, kdy by také mohl rozhodnout.