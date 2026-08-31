Další cesta do Číny během pár měsíců. Po Okamurovi do Pekingu zamíří i Zůna

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  21:11aktualizováno  21:11
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Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu

Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
Ministr Zůna na tiskové konferenci k nehodě vrtulníku Venom, při níž zemřel...
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Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
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Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) plánuje v polovině září pracovní cestu do Číny, kde se má zúčastnit mezinárodní bezpečnostní a obranné konference. Serveru Novinky.cz to v pondělí potvrdil předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka (STAN) však cesta koliduje s termínem schůze výboru, což kritizuje. Mluvčí ministerstva obrany Petr Pešek uvedl, že ministrův program na září se zatím finalizuje.

„Jedná se o účast na jedné z největších každoročních světových mezinárodních bezpečnostních a obranných konferencí Siang-šan v Pekingu, které se účastní i delegace z USA a západní Evropy, NATO i EU,“ řekl Okamura serveru.

Zůna je nyní na pracovní cestě v Dublinu. Plánovaná návštěva Číny však podle serveru není ani v posledním zveřejněném rozpisu vládních letů, který obsahuje zahraniční cesty naplánované až do listopadu. Cesta se zároveň termínově překrývá se schůzí výboru, na které chtěli poslanci se Zůnou projednat mimo jiné rozpočet resortu, plánované výdaje či modernizaci armády.

Flek Novinkám řekl, že původně měl výbor zasedat 1. září, ministr se ale omluvil kvůli zahraniční cestě. Další řádný termín byl stanoven na 15. září, podle informací, které se k poslancům dostávají, se ale Zůna zřejmě omluví i z tohoto jednání. Předseda výboru chce proto Zůnovu cestu řešit. Podle něj jsou kvůli ministrově další absenci na jednání výboru nespokojení také někteří koaliční poslanci.

Flek zároveň kritizoval samotný směr cesty s poukazem na to, že Čínu nedávno navštívil i Okamura. Dvě cesty vysokých českých představitelů do Číny za krátkou dobu by tak podle něho mohly vzbudit pozornost i mezi spojenci v NATO. Flek proto cestu označil za bezpečnostní riziko.

Okamura se vydal do Číny v červenci, šlo o první oficiální cestu vysokého českého ústavního činitele do země po několika letech. Cílem návštěvy bylo podle české strany posílení obchodních vztahů, turistické výměny a kulturní spolupráce, součástí delegace byla také podnikatelská mise. Před cestou čelil Okamura kritice části opozice.

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