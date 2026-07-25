Armáda není v personální krizi, nové vojáky nelákají jen peníze, tvrdí Zůna

Autor: ,
  9:38aktualizováno  9:38
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) přijal slovenského ministra obrany Roberta...

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) přijal slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka. (15. července 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ministr Zůna na tiskové konferenci k nehodě vrtulníku Venom, při níž zemřel...
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (4. června 2026)
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
19 fotografií
Česká armáda není podle ministra obrany Jaromíra Zůny v personální krizi, přesto chce v příštích letech dál navyšovat počty vojáků. Řekl, že současný zájem o službu není jednorázový jev ani důsledek růstu platů. Rozhodující motivací nových vojáků je podle dlouhodobých průzkumů ministerstva snaha podílet se na obraně země, dělat smysluplnou práci a získat zkušenosti.

Současných víc než 30 tisíc profesionálních vojáků podle Zůny odpovídá odborným předpokladům pro zemi velikosti České republiky. Ambicí je zvýšit počet vojáků v armádě zhruba na 32 tisíc. Po započtení dalších součástí ozbrojených sil jako vojenská policie, vojenské zpravodajství, vojenské školství nebo vojenské nemocnice by jejich počet měl překročit 37 tisíc.

Letošní náborový plán armáda splnila v první polovině roku. K 1. červenci přijalo rozhodnutí o nástupu 2 502 lidí, což převýšilo plánovaných 2 250 vojáků. Po odečtení 492 odchodů představuje čistý přírůstek 2 010 vojáků. Podle ministra je to za šest měsíců víc, než o kolik se armáda rozšířila v předchozích čtyřech letech. Rekrutační cíl profesionálních vojáků na další rok je stanoven na 3 tisíce lidí a 1 tisíc příslušníků aktivní zálohy.

Za hlavní důvod zvýšeného zájmu o službu ministr nepovažuje růst platů od letošního 1. ledna. Odkázal na dlouhodobé průzkumy ministerstva. „Peníze nebyly motiv na prvním místě. Tím hlavním motivem byly všechny ostatní související ukazatele,“ řekl. Nejčastěji podle něj lidé uvádějí snahu podílet se na obraně země, dělat zajímavou práci a získat nové zkušenosti a dovednosti. Sociální jistoty označil za významný, nikoliv však rozhodující faktor.

Podle ministra se mění přístup mladých ke kariéře. Už před lety podle něj odborné studie naznačovaly, že lidé budou vstupovat do armády hlavně kvůli zkušenostem využitelným později v civilním životě.

Ministerstvo chce omezit i odchody vojáků

Ministerstvo se nyní soustředí především na doplňování profesionální armády. Po roce 2030 podle Zůny začne kvůli demografickému vývoji výrazně ubývat lidí v náborově nejzajímavější věkové skupině. „Později proto bude nutné přesunout větší část úsilí směrem k aktivním zálohám a mobilizačnímu systému,“ dodal.

Ministerstvo obrany chce vedle náboru nových vojáků výrazně snížit jejich odchodovost a posílit stabilitu armády. Pomoci mají podle ministra pravidelné valorizace platů, nové stabilizační příplatky, další benefity i výstavba služebního bydlení. Připomněl, že loni armádu opustilo 1225 vojáků, zatímco letos by jejich počet měl klesnout na zhruba 800 až 900.

Za snižováním odchodovosti podle Zůny stojí především individuální práce s vojáky. „S každým jedním člověkem naši personální manažeři a velitelé mluví. Hledají pro ně řešení, další umístění v armádě, řešení jejich rodinných nebo sociálních potřeb,“ řekl. Upozornil, že značná část odchodů souvisí s generační obměnou armády a přirozeným koncem služební kariéry těch, kteří už jako profesionální vojáci vstupovali do armády se začátkem její profesionalizace.

Přestože hlavním cílem zůstává získávání profesionálních vojáků, ministerstvo podle něj klade důraz i na další formy zapojení občanů do obrany státu. Vedle aktivních záloh a dobrovolných vojenských cvičení očekává, že letos složí vojenskou přísahu přibližně 6 tisíc lidí.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Čekstajl

Prodává mikiny, sám nosí blůzy. Tate opovrhuje ženami, jejich módou je fascinován

Andrew Tate (vlevo) a jeho bratr Tristan přijíždějí k bukurešťskému tribunálu v...

Tři měsíce po střelbě se Trump vrátil na galavečeři. V projevu ocenil tajné služby

V posunutém termínu se v pátek za zesílených bezpečnostních opatření...

Členské státy schválily odvolání hlavního žalobce ICC, čelí obvinění ze znásilnění

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu v Haagu Karim Khan na...

Francie bojuje s požáry, Češi i Slováci vyslali na pomoc další vrtulníky

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...

Komentář

Zvítězí senátor Sebeláska nad pravidly a zásadami fair play? Za ty peníze to stojí

Senátor Václav Láska

Požáry ve Španělsku uvěznily 20 tisíc lidí v jejich domech. Vláda vyhlásila stav nouze

Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli...

Trump hrozí EU kvůli pokutě pro Google. Její postup označil za okrádání USA

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Nebylo, není a nebude. Fico odmítl tvrzení o členství Slovenska v koalici ochotných

Robert Fico

Poslední slovo

Jak si zametač s kárkou, z níž se linulo reggae, podmanil svou část Londýna a udělal si ji hezkou

Iva Pekárková.

Největší požár sezóny. Francouzské úřady evakuovaly kvůli ohni přes 100 tisíc lidí

Lesní požáry sužují francouzský jihozápad. (24. července 2026)

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Skandál v Polsku. Na zápase Dynama Kyjev vytáhli ruskou vlajku, v Moskvě se tetelí

Fanoušci PAOK Soluň vytáhli na zápasu Dynama Kyjev v polském Lublinu ruskou...

Pogačar bez konkurence. Lídr Tour si na Alpe d’Huez strhující jízdou pojistil vedení

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) slaví vítězství v 19. etapě Tour de...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.