Ezoblábol, vaří se ve mně krev, reagoval na Duškova slova o rakovině ministr

„Přiznám se, že se ve mně vaří krev, když slyším podobné pavědecké a hlavně vůči onkologicky nemocným i jejich blízkým necitlivé nesmysly!“ napsal v úterý večer na Twitteru ministr zdravotnictví Válek. Své vyjádření uvedl slovy, že jako člověk, jenž zasvětil profesní život výzkumu rakoviny, nemůže Duškovu řeč ponechat bez reakce.

Ministr vyvrací, že by rakovina byla vědomá sebevražda. Za tu naopak označuje odmítání léčby a ignorování prevence, k čemuž podle něj přispívá třeba Duškovo vyjádření.

Válek též v příspěvku dodává, že respektuje svobodu slova, „která zahrnuje i právo plácat absolutní nesmysly“, ale proti podobným výrokům je podle něj nutné se vymezovat. Vyjádření označil za „ezoblábol“ a srovnal ho s „tím, co tady plácají různí proruští trollové a dezinformátoři“.

Dvaašedesátiletý herec v úterý strhl lavinu kritiky, když v nově publikovaném rozhovoru s Čestmírem Strakatým pronesl, že onkologické onemocnění je lidskou volbou.

„Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany. A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe,“ řekl.

Dušek je proslulý svým netradičním přístupem k životu a kontroverzními názory. Během koronavirové pandemie například prohlašoval, že až mu bude lékař nutit léky, aby přežil, vyhledá jiného. Známý je také svým alternativním způsobem života, má například hliněný ekodům a téměř všude chodí bos.

Po publikování rozhovoru s Čestmírem Strakatým se k jeho osobě vyjádřil také mimo jiné režisér Jan Hřebejk, v jehož několika snímcích Dušek hrál. Hřebejk na Twitteru ocenil Duškův smysl pro humor, talent a inteligenci, ale „jeho moudra a konspirační teorie“ podle něj kazí společnou komunikaci.