Díky senzačnímu objevu se literárním vědcům daří přesně určit, jak velkou část legendárního díla Hašek napsal vlastní rukou, co přesně nadiktoval. A kde končí Hašek a kde začíná Karel Vaněk, autor, který dílo po Haškově neočekávané smrti dopsal.
Podle Heleny Šebestové, kurátorky oddělení Literárního archivu Památníku národního písemnictví, rukopis mění pohled i na okolnosti Haškovy smrti. „Na rukopise čtvrtého dílu je vidět, že Hašek byl ještě vitální, že ho jen nediktoval,“ popisuje.
Pro veřejnost jsou nejzajímavější části rukopisu zpřístupněny mimořádně ode dneška do čtvrtka v rámci akce Švejk založený a nalezený. Společně s nimi jsou vystaveny i další unikáty, třeba Haškův výtisk prvního dílu Švejka s osobním věnováním synu Richardovi.
Návštěvníci Muzea literatury v pražské Bubenči se mohou podívat také na stránku, kde poprvé Hašek přestal román načas psát a počal ho diktovat. Rukopis mladého Klimenta Štěpánka se poprvé objevuje ve III. díle ve 2. kapitole, protože Hašek se údajně opařil při zabíjačce a psaní ho namáhalo. Hašek si proto přizval ke spolupráci nezaměstnaného syna lipnického četníka, jehož „školácký“ rukopis se značně liší od toho Haškova.
Nález také lépe přibližuje vznik posledního, čtvrtého dílu románu. Jeho strana 43 je poslední Haškova, pak pokračuje diktát Štěpánkovi až do strany 57. Tam končí Hašek a do rukopisu je vepsán malý křížek. Pak začíná román psát Karel Vaněk, novinář, publicista a legionář. Ten dopsal čtvrtý díl a napsal pátý a šestý.
Nakladatel tehdy poslal list s posledními Haškovými odstavci Vaňkovi, aby mohl na Haška navázat. Rukopis podle Šebestové ukazuje, že Hašek nebyl tak nemocný, jak se myslelo, a že až do smrti píše nebo diktuje. Jeho smrt 3. ledna 1923 byla pro všechny překvapením, přes jeho zdravotní problémy způsobené hlavně alkoholismem.
V Památníku národního písemnictví se podařilo po letech objevit fragment II. dílu románu, téměř celý III. díl a část IV. dílu Osudů, kterou psal nebo diktoval Jaroslav Hašek. Rukopis byl založen ve složce nadepsané K. Vaněk, proto mu doposud nebyla věnována pozornost.
„Byl objeven letos v létě při zpracovávání osobního a nakladatelského fondu Karla Synka v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Jedná se jak o Haškovy rukopisy, tak o texty Haškem diktované, přičemž diktované části převažují až od poloviny III. dílu,“ vysvětluje Šebestová. Objevený rukopis bude zrestaurován a zdigitalizován.